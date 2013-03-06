رونمایی کتاب در دست چاپ استفن کینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این کتاب که ادامه‌ای بر رمان مشهور «درخشش» استفن کینگ است و با عنوان «دکتر اسلیپ» منتشر می‌شود، 24 سپتامبر (3 مهر) به بازار می‌آید.

استفن کینگ در این کتاب به سراغ کودکی که در کتاب «درخشش» شاهد دیوانگی‌ها پدرش است می‌رود و زندگی او را در حالی که بزرگ شده و در یک آسایشگاه کار می‌کند، تصویر می‌کند.

او که دیگر مردی شده با عنوان «دکتر خواب» شناخته می‌شود؛ چون کارش کمک کردن به بیمارانی است که می‌خواهند راحت بمیرند.

«درخشش» یکی از پرطرفدارترین کتاب‌های استفن کینگ است و فیلمی که توسط کوبریک با اقتباس از آن ساخته شد و جک نیکلسون در نقش نویسنده دیوانه ایفای نقش کرد، یکی از عوامل خاطره‌انگیز بودن این کتاب است.