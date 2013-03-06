به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه خبری- تحلیلی 13 ارديبهشت ماه سال 89 از سوی محمد‌علی رامین معاون وقت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی و دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد.

در نامه این معاونت نبود توجه این نشریه به تذکرات معاونت مطبوعاتی و اصرار به تخلفات علت توقیف عنوان شده است که شکایت وزارت ارشاد به‌همراه تعدادی شکایت‌نامه با امضاهای متعدد به دادگستری خراسان رضوی ارجاع داده شده بود.

سرانجام بنا به گفته محمد‌باقر رضایی ‌وحدتی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل این نشریه، خیام‌نامه از تمامی اتهامات تبرئه شده و بنابراین دستگاه قضایی قلم به رفع توقیف نشریه صادر کرده است.

این دوره سوم انتشار نشریه جریان اصلاحات نیشابور است که به صاحب امتیازی عبدالله عمرانی، مدیرمسئولی رضا مهرداد و سردبیری احسان اسحاقی منتشر شده است.

هم‌اکنون چهار نشریه دیگر به گستره استانی و عناوین نسیم نیشابور، فرسیمرغ و مهر نیشابور و ویژه‌نامه شهرستانی سربداران در نیشابور منتشر می‌شود.

پیش از این هفته‌نامه صبح نیشابور در این شهرستان توسط زنده‌یاد سعید کاویانی منتشر می‌شد که انتشار آن متوقف شده است.

این احتمال می‌رود در آینده نزدیک دو هفته‌نامه بامداد نیشابور نیز به جمع نشریات نیشابور اضافه شود.