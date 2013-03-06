لاریجانی: قالیباف در شهرداری نامی نیک از خود برجای بگذارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم جشن درختکاری و افتتاح 2 هزار و 300 هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران، در هفته منابع طبیعی اظهار داشت: تاکنون اقدامات خوبی برای رفع برخی مشکلات شهری، ساخت تونل و فضای سبز در شهر تهران انجام شده است، این اقدامات در غرب و شرق تهران محسوس است اما در کل وضع فضای سبز تهران مناسب نیست.

وی با بیان اینکه وضعیت فضای سبز تهران رو به بهبود است، گفت: اما نیاز به یک همت بزرگتری داریم. چرا که در سالهای اخیر به خاطر رشد قیمت زمین در بخشی از فضاهای شهر تهران شاهد ساخت آپارتمان ها بوده ایم.

لاریجانی با اشاره به اینکه در برخی کشورها مجازات سنگینی برای قطع درختان و تخریب جنگل ها وجود دارد، افزود: البته در خصوص ایجاد فضای سبز و قطع درختان و جنگل ها قوانین زیادی وجود دارد و اشکال در اجرای این قوانین است.

رئیس مجلس با بیان اینکه قانون جامع منابع طبیعی در دستور کار پارلمان قرار دارد، تصریح کرد: گفت: در این قانون مجازات سنگینی برای قطع درختان و تخریب جنگل کاری در نظر گرفته شده است.

وی همچنین یکی دیگر از مشکلات اصلی تهران را هوای آلوده خواند و گفت: هوای آلوده یک غصه برای کشور شده است، چند تئوری مانند انتقال کارخانه ها و حتی انتقال پایتخت برای رفع این مشکل مطرح بود اما هیچ کدام انجام نشد.

لاریجانی دلیل انجام نگرفتن اینگونه طرح ها را نبود یک متولی خاص خواند و اظهار داشت: برای رفع مشکلات شهری همه دستگاه ها باید همکاری کنند و یکی از راهکارهای مهم رفع آلودگی جلوگیری از تولید آلاینده ها است.

نماینده قم در مجلس گفت: بسیاری از کشورها در دنیا بیشتر از تهران در دل خود کارخانه دارند اما برای جلوگیری از آلودگی هوای شهرشان تدبیر اندیشیده اند، اما در تهران تنها در خصوص رفع این مشکلات حرف زده می شود و باید مکانیزم خاصی برای رفع این مشکلات در نظر گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتما باید متولی روشنی برای تدبیر اینگونه مسائل مشخص شود، گفت: شورای شهر و شهردار محترم تهران برای تصویب یک قانون جهت رفع مشکل آلودگی هوا لایحه ای را از طریق شورای عالی استانها به مجلس بدهند.

وی با بیان اینکه مشکل آلودگی تهران به جایی رسیده است که باید علاج شود، گفت: اگر آقای قالیباف در تهران بتواند این مشکل را در زمان شهردار بودنش حل کند نام نیک دیگری از خود به جای خواهد گذاشت.