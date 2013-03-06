فاصله ایران با شاخصهای جهانی محیط زیست

به گزاش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در همایش ملی اکوشهر ایران 1404 که چهارشنبه برگزار شد گفت: اکنون با وجود ارتقای استانداردها در رابطه با موضوعاتی مانند آلودگی هوا، با مشکل مواجه هستیم اما در خصوص توسعه فضای سبز شهر تهران اتفاقات بسیار خوبی افتاده و سرانه فضای سبز مردم افزایش پیدا کرده است. همچنین در بحث پردازش و مدیریت پسماندها نیز اقدامات چشمگیری داشته‌ایم. اما هنوز به شاخص‌های استاندارد مانند نگرش به بازیافت از مقطع مصرف دست نیافته و با این هدف فاصله زیادی داریم.

وی با تاکید بر لزوم تبادل اطلاعات میان شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور اظهار داشت: همه شهرهای کشور باید ساختاری برای محیط زیست در شوراهایشان پیش بینی کنند. زیرا این مقوله شامل مسایل علمی و پیچیده است و باید بر اساس تجربیات، دانایی و پژوهش‌ راهکار صحیحی را اتخاذ کنیم.

ابتکار با بیان اینکه در دولت قبلی دو دوره گزارش زیست محیطی تدوین شد تصریح کرد: اما با وجود اینکه این طرح ادامه پیدا نکرد اکنون در شهر تهران اولین گزارش زیست محیطی آن منتشر شده و دومین گزارش نیز در حال تدین بوده و تا دو ماه دیگر منتشر می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد من این است که پس از برگزاری این همایش همه شهرها به سمت تدوین وضعیت زیست محیطی با یک الگوی واحد بر مبنای الگوهای بین المللی بومی شده پیش بروند و در نهایت گزارش تهیه شده مبنای حرکت توسعه شهری قرار گیرد.

ابتکار در خصوص تدوین شاخصهای محیط زیست در بخش ها و سازمان‌های مختلف اظهار داشت: مثلا در مورد مساله آب وزارت نیرو و در خصوص مسائل بهداشت باید در کنار هم یک تصویر کلی و سیاست‌های یکپارچه را از شاخص‌های زیست محیطی ایجاد کنند زیرا اگر شاخص مناسبی نداشته باشیم میزان حرکت برنامه‌ها قابل اندازه گیری نخواهد بود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر 71.4 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند افزود: اکنون که دوره گذار از زندگی روستایی به شهرنشینی را خیلی سریع طی کرده‌ایم این سوال پیش می‌آید که آیا شهرهای ما ظرفیت و الزامات مدیریت پایدار را رعایت کرده‌اند و همچنین اینکه آیا این شهرها تحمل افزایش جمعیت را داشته و می‌توانند کیفیت قابل قبول زندگی را ارائه کنند. آیا حرکت در مسیر چشم انداز که باید به محیط زیست مطلوب دست یافته و شهرها پیشگام آن باشند صورت گرفته یا نه.

وی ادامه داد: باید به راهکارهایی دست پیدا کنیم که فرآیندها را اصلاح کنند زیرا در چشم انداز 20 ساله با وجود حرکت خوب در سطح قانونگذاری و سیاست بحث محیط زیست جا مانده است.

به گفته ابتکار، مشکل ما این است که از همان سالهای ابتدایی که موضوع ورود به محیط زیست در قانون پیش آمد در اجرای قوانین برنامه توسعه انقطاع حاصل شد و بخشی از دستگاه‌ اجرایی علنا اعلام کرد که به قانون برنامه چهارم پایبند نیست که این موضوع سبب عقب ماندگی و بروز مشکلاتی در هوا، مدیریت پسماند، آب، فاضلاب‌ واحدهای مسکونی و مجاورت شهرها با مراکز صنعتی شد.

وی با بیان اینکه در شهرداری تهران اقدامات خوبی در زمینه محیط زیست صورت گرفته است افزود: اما این امر سبب نشده زاویه‌ای که به علت عدم اجرای قوانین زیست محیطی برنامه توسعه به وجود آمده جبران شود و هنوز با شاخصهای جهانی فاصله داریم که بزرگترین نشانه آن معضل آلودگی هوا و در خطر افتادن سلامت شهروندان است.