رتبه نخست شهرستان دیر در جشنواره دستاوردهای فناوری اطلاعات استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول صالحی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش دیر اظهار داشت: فرهنگیان و دانش آموزان این شهرستان در جشنواره فناوری اطلاعات استان بوشهر در مرحله شهرستانی تعداد 77 نفر شرکت کردند که از این تعداد 36 اثر برگزیده به مرحله استانی ارسال شد.

عبدالرسول صالحی در ادامه بیان داشت: شهرستان دیر در جشنواره دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به آمار شرکت کننده بیشترین درصد رتبه ها را به خود اختصاص داد.

کارشناس فناوری مدیریت آموزش و پرورش نیز اظهار داشت: هفت نفر از فرهنگیان و دانش آموزان در این جشنواره پذیرفته شدند.

حمزه خواجه گفت: نوید ابراهیمی با محصول روش تولید انرژی الکتریکی مقام دوم استان بوشهر، حسن کردوانی با محصول موتورهای الکتریکی سه فاز مقام سوم استان و علی اکبر بحرانی با محصول آموزش موتورهای سه فاز مقام اول دست یافتند.

وی اضافه کرد: همچنین علی جهاندیده با محصول آموزش ویژوال بیسیک مقام اول استان، جواد گنخکی در انیمیشن خمیری مقام دوم استان، عبدالمهدی بحرانی با محصول پازل جمع و تفریق رتبه اول و خانم بتول کاظمی با زمین ناآرام مقام نهم استان رسیدند.