شهرستان دیر ۱۱ رتبه زیر هزار در کنکور سراسری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه شنبه شب در جمع مسئولان شهرستان دیر در سالن شهید غلامعباس دشتی آموزش و پرورش اظهار داشت: شهرستان دیر امسال در کنکور سراسری از ۴۰۴ دانشآموز متوسطه دوم نظری، ۱۱ نفر رتبه زیر هزار و ۱۷ نفر رتبه زیر دو هزار داشته است.
سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دیر بیان کرد: همچنین قبولیهای رشتههای پزشکی ۱۲ نفر و دندانپزشکی ۳ نفر بوده است و آمار قبولی بالایی در رشتههای مهندسی و پیراپزشکی به دست آمده است.
وی گفت: در دو سال اخیر، ۲۱ مقام استانی و ۳ مقام کشوری در جشنواره خوارزمی کسب شده است. همچنین سال گذشته ۲۳ مقام استانی در مسابقات علمی و عملی پژوهشسراها کسب شد.
خواجه یادآور شد: در مسابقات فرهنگی، هنری، قرآن، احکام و نماز نیز ۱۲۰ مقام استانی به دست آمده است.
وی با بیان اینکه امسال تمام کلاسها از نظر نیروی انسانی تأمین شدهاند، بر لزوم همکاری برای فراهم کردن محیطی امن، پویا و نشاطآور برای ساختن آیندهای درخشان تأکید کرد.
سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دیر انجمن اولیا و مربیان را حلقه اتصال خانواده و مدرسه دانست که نقشی تعیینکننده در سرنوشت تربیتی و آموزشی دانش آموزان دارد.
وی تاکید کرد: دغدغه اصلی آموزش و پرورش شهرستان دیر تربیت نسلی خلاق، پرسشگر و دارای مهارتهای فردی و اجتماعی عنوان شد.
خواجه یادآور شد: انتخابات انجمن اولیا و مربیان امسال برخلاف سالهای گذشته به صورت الکترونیکی برگزار میشود، هرچند جلسات آن حضوری خواهد بود.
وی با گرامیداشت ۱۳ آبان گفت: زنگ استکبارستیزی در تمام مدارس شهرستان نواخته میشود و نشستهای استکبارستیزی در مدارس برگزار خواهد شد.
