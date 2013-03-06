  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۷

بارسلونا خواستار تجدید نظر در محرومیت 4 جلسه ای والدز شد

بارسلونا خواستار تجدید نظر در محرومیت 4 جلسه ای والدز شد

ویکتور والدز دروازه بان بارسلونا به دلیل درگیری با داور در پایان دیدار شنبه شب ال کلاسیکو با 4 جلسه محرومیت روبرو شده اما بارسا خواستار تجدید نظر در این رای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، والدز با این تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا دیدارهای بارسا مقابل دپورتیوو لاکرونیا، رایووایکانو، رئال مایورکا و سلتاویگو را از دست خواهد داد. باشگاه بارسلونا اعلام کرد نسبت به این رای فرجام خواهی می کند. در غیاب والدز، خوزه مانوئل پینتو دروازه بان دوم بارسا در ترکیب اصلی آبی و اناری ها به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 2013292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها