بارسلونا خواستار تجدید نظر در محرومیت 4 جلسه ای والدز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، والدز با این تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا دیدارهای بارسا مقابل دپورتیوو لاکرونیا، رایووایکانو، رئال مایورکا و سلتاویگو را از دست خواهد داد. باشگاه بارسلونا اعلام کرد نسبت به این رای فرجام خواهی می کند. در غیاب والدز، خوزه مانوئل پینتو دروازه بان دوم بارسا در ترکیب اصلی آبی و اناری ها به میدان خواهد رفت.