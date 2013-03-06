بازی با تراکتورسازی حکم فینال لیگ برتر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در پایان تمرین روز چهارشنبه استقلال در جمع خبرنگاران در خصوص دیدار استقلال با تراکتورسازی اظهار داشت: این بازی بسیار سخت و حساس است و برای هر دو تیم حکم فینال دارد. هر تیمی که بخواهد قهرمان شود باید سه امتیاز این بازی را بگیرد. امیدوارم روز جمعه 80 هزار تماشاگر به ورزشگاه بیایند تا راه قهرمانی ما هموار شود.

مدافع استقلال همچنین درباره درخواست باشگاه تراکتورسازی برای گرفتن 50 درصد سکوهای ورزشگاه، تاکید کرد: مسئولان تراکتورسازی حق دارند هر حرفی که بخواهند، بزنند. من سال گذشته در تراکتورسازی بودم و می‌دانم این تیم هواداران پرشوری دارد. به نظرم آنها یکی از پرشورترین هواداران فوتبال در خاورمیان هستند ولی حضور بیشتر تماشاگران تراکتور در ورزشگاه آزادی به تصمیم سازمان لیگ و باشگاه استقلال بستگی دارد.

تیم فوتبال استقلال روز جمعه این هفته در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتورسازی می‌رود.