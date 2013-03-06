به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی از روز جمعه با برگزاری پنج مسابقه آغاز می شود که یکی از فینال های شش هفته پایانی لیگ در این روز بین تیم های استقلال و تراکتور برگزار می شود. سپاهان هم در خانه برای رسیدن به رده دوم برنامه دارد داماش و نفت هم در اندیشه سه امتیاز حساس این بازی است. پیکان هم برای نجات از جمع فانوس بدستان کار سختی در کرمان دارد و سایپا و ملوان در کرج هم برای پایان دادن به روزهای پرنوسان اخیر به میدان می رود. در زیر نگاهی گذرا به این دیدارها خواهیم داشت:

* استقلال تهران – تراکتورسازی

این یک فینال تمام عیار است. نبرد مربیان بدون شکست نیم فصل دوم لیگ برتر. دیداری که برنده آن خصوصا اگر استقلال باشد به قهرمانی در لیگ دوازدهم نزدیک می شود و قطعا ورزشگاه آزادی می تواند یکی از روزهای پرتماشاگر خود را تجربه کند هر چند اگر طبق اعلام مسئولان استقلال تنها 10 درصد ظرفیت این ورزشگاه به تراکتور واگذار شود.

استقلال صدرنشین فعلی لیگ پس از تساوی پرحرف و حدیث در قم و نجات از شکست خارج از خانه در ورزشگاه آزادی می خواهد با شکست دادن تراکتور گامی بلندبرای قهرمای در لیگ بردارد. آنها می دانند تساوی در این دیدار هرچند آنها را همچنان صدرنشین نگه می دارد اما دو امتیاز طلایی خانگی از شاگردان قلعه نویی کم می کند و کارشان برای رسیدن به قهرمانی تا حدودی سخت می شود.

باخت در این دیدار عذاب آور است زیرا ممکن است استقلال را به راحتی به رده سوم هم بفرستد. در نقطه مقابل اما تراکتورسازی که یکی از بهترین تیم های نیم فصل دوم لیگ برتر است و هم در آسیا و هم در لیگ عملکرد خوبی داشته می خواهد همانگونه که پرسپولیس را در آزادی شکست داد مقابل استقلال هم به این موفقیت دست یابد تا نشان دهد شایسته قهرمانی در لیگ است. حضور سید مهدی سید صالحی در خط حمله این تیم که سابقه بازی در تیم استقلال را داشته می تواند یکی از نقاط قوت این تیم تبریزی باشد.

قطعا نگاه فوتبال ایران به این بازی مهم است هر چند پس از این دیدار ، دو تیم 5 بازی دیگر در لیگ برتر پیش رو دارند اما برنده بازی می تواند خود را به جام لیگ دوازدهم نزدیک تر کند زیرا هم از لحاظ روحی روانی هم از لحاظ امتیازی در شرایط بهتری از رقیبانش قرار می گیرد.

امیرقلعه نویی که قبل از این هدایت تیم فوتبال تراکتورسازی را برعهده داشت، در دیدار رفت به دلیل جراحی که روی زانویش انجام داده بود به تبریز نرفت اما این بار می تواند بدون مشکلی روی نیمکت تیمش بنشیند. ضمن اینکه جنگ درصد حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی هم طی روزهای گذشته بین مسئولان دو باشگاه بر هیجانات این دیدار افزوده شده است.

سپاهان اصفهان – صبای قم

موفقیت های اخیر در لیگ برتر سپاهانی ها را به صدر جدول نزدیک کرده است. آنها در صورت پیروزی مقابل صبای قم با توجه به رویارویی استقلال و تراکتور می توانند در این هفته به رده دوم صعود کنند. اگر استقلال ببازد سپاهان با 56 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم تهرانی به رده دوم می رسد. اگر تراکتور بازنده آن بازی باشد سپاهان باز هم به رده دوم خواهد رسید و در صورت تساوی در آن دیدار هم سپاهان می تواند به این جایگاه برسد هر چند صبا سدی محکم مقابل سپاهان برای رسیدن به این موفقیت است.

شاگردان صمد مرفاوی بعد از اینکه 2 امتیاز حساس دیدار خانگی با استقلال را با پنالتی ثانیه های پایانی از دست دادند نمی خواهند در ا ین دیدار هم بازنده باشند تا باز هم شاهدسقوط تیمشان در جدول رده بندی لیگ برترباشند.

در بازی روز جمعه این دو تیم خط حمله سرعتی و زهردار سپاهان یکی از نقاط قوتی است که می تواند از رفاه با تجربه و شاید کل صبا برای رسیدن به موفقیت استفاده کند. آیا شرایط این بازی طوری خواهد شد که سپاهان بتواند به رده دوم صعود کند و یا صبا در بهترین روز مانع از پیشرفت سپاهان خواهد شد.

داماش گیلان – صنعت نفت آبادان

بحران مدیریتی و کنار گذاشتن درخشان سرمربی داماش روزهای پرحاشیه ای را برای نماینده استان گیلان در لیگ بوجود آورده است. داماشی ها پس از باخت هفته گذشته مقابل ذوب آهن به یکی از کاندیداهای سقوط به دسته اول تبدیل شده ند هر چند فاصله امتیازی با فانوس بدستان دارند اما ناکامی در دیدار با نفت آبادان، این تیم را به کاندیدا شدن نزدیک تر می کند.

صنعت نفتی ها هم که با فیروزی مربی ایرانی خود در لیگ دوازدهم در هفته گذشته کار بزرگی انجام دادند و فولاد خوزستان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ دوازدهم را در خانه شکست دادند انگیزه و روحیه مضاعفی بدست آوردند تا با برتری مقابل داماش اندک شانس های خود برای بقا در لیگ را همچنان حفظ کنند. البته آنها در هفته های پایانی کار بسیار سختی دارند اما پیروزی مقابل تیم بحران زده داماش، این دشواری ها را برای برزیلی های لیگ کاهش می دهد. هر جند نباید فراموش کرد داماش هم در صورت پیروزی در این دیدار با آرامش های بیشتری در بازی های باقیمانده در لیگ به میدان خواهد رفت.

مس کرمان – پیکان تهران

فیروز کریمی هم تا به امروز نتوانسته ناجی پیکان باشد. خودروسازان تهرانی که ضعیف ترین تیم نیم فصل دوم هستند در 11 بازی گذشته تنها یک برد داشته اند. آنها که در بحران غرق شده اند برای رسیدن به آرامش نسبی باید درکرمان پیروز شوند البته با توجه به عملکرد پیکان در هفته های گذشته، این مسئله بسیار بعید است مگر اینکه شاگردان فیروز کریمی پوست اندازی کنند و در این شش هفته باقیمانده لیگ کاری کنند کارستان. اما حریف آنها هم تیم کوچکی نیست.

مس کرمان که در هفته های گذشته رقابت نزدیکی با پرسپولیس برای رسیدن به جایگاه ششم جدول داشت با توجه به باخت هفته گذشته نفت حتی امیدوار شده است که بتواند به رتبه پنجم هم برسد. آنها برای دستیابی به این هفته باید در خانه پیروز شوند." لوکا"یی که توانست با حضورش مس را متحول کند و از نیمه پایین جدول به رده های بالا برساند آیا می تواند این تیم را در هفته های پایانی به 5 ضلعی بالای جدول برساند.

سایپا البرز – ملوان بندر انزلی

شکست 4 بر یک مقابل پرسپولیس که به گفته مجتبی تقوی تلخ‌ترین روز ورزشی این سرمربی و تیم سایپا را رقم زد همچنان نارنجی پوشان البرزی را در نیمه دوم جدول نگه داشت. آنها که یکی از پرنوسان ترین تیم های نیم فصل دوم لیگ بودند برای رسیدن به آرامش نسبی و حفظ سهمیه خود در لیگ دوازدهم تنها به پیروزی در این دیدار فکر می کنند اما ملوانی ها هر چند همانند سایپا تیمی پرنوسان بودند شاید به خاطر جریمه هفته گذشته به خود آمده و در این شش هفته پایانی جبران مافات کند و نتایجی درحد شان و اعتبار این باشگاه را بدست آورد. آنها که در هفته های پایانی نیم فصل اول متحول شدند و حتی فرصت رسیدن به صدر جدول را هم بدست آوردند آیا می توانند در روزهای پایانی نیم فصل دوم هم متحول شوند. اتفاقی که می تواند پایان خوشی برای ملوانی ها در لیگ دوازدهم باشد.