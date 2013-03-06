طرح ارتقا امنیت اجتماعی در لرستان با جدیت استمرار می یابد

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در خرم آباد، بروجرد و دورود گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف تامین آسایش و امنیت شهرواندان در سطح استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در آستانه سال جدید با شدت و قوت بیشتری در دستور کار نیروی انتظامی استان قرار دارد، افزود: همه طرحهایی نیروی انتظامی برابر برآورد نیازسنجی های اجتماعی و درخواست مردم اجرایی می شوند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و با انجام کارها اطلاعاتی و تحقیقاتی محله های جرم خیز استان شناسایی می شوند، اظهار داشت: با اجرای این طرح در یکی از محله های آلوده شهرستان بروجرد تعداد 44 نفر از اراذل و اوباش، فروشندگان موادمخدر و سارقان دستگیر شدند.

سردار علیزاده با بیان اینکه ماموران نیروی انتظامی با هماهنگی مقام قضایی و طی عملیاتهای منسجم و هماهنگ شده از 33 منزل در محله ابراهیم آباد بروجرد بازرسی کردند، تصریح کرد: در این بازرسی ها تعداد 20 هزار مواد محترقه، 350 عدد چاقو و قمه و مقدار 14 تن برنج احتکار شده کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از کشف 23 تن برنج خارجی احتکار شده در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: ماموران پلیس آگاهی بروجرد در پی مطلع شدن از فعالیت شخصی در امر احتکار برنج و گرانفروشی، موضع شناسایی و دستگیری فرد محتکر را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار علیزاده ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی پس از بررسی صحت و سقم موضوع با هماهنگی مقام قضایی فرد محتکر را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در بازرسی از انبار فرد دستگیر شده مقدار 23 تن برنج هندی احتکار شده کشف و ضبط شد، یادآور شد: فرد متهم پس از اعتراف به جرم خود تحویل مراجع قضایی شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همچنین در این بازرسی ها تعداد 31 دستگاه موتور سیکلت و خودرو توقیف شد، یادآور شد: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح استان استمرار دارد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تقدیر از همکاری و حمایت مردم در اجرای این طرح گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با جدیت و قاطعیت بیشتری در سطح استان استمرار خواهد داشت.

سردار علیزاده با تاکید بر اینکه براساس برآوردهای صورت گرفته، اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تاثیر مثبت روانی خوبی در اذهان عمومی در پی داشته است، اظهار داشت: نیروی انتظامی براساس وظیفه ذاتی خود در راستای حفظ امنیت و آرامش خانواده ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به نقش تاثیر گذار مشارکت عمومی در کاهش آسیبها و جرایم ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه می توانند از طریق تلفن 110 به موفقیتهای پلیس کمک بیشتری کنند و نیروی انتظامی نیز به طور قاطع با هنجارشکنان برخورد می کند.