وضعیت " کلیه " ایرانیها خوب نیست/ عارضه ای که بی صدا تخریب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس بصیری متخصص اورولوژی از سنگ کلیه به عنوان شایعترین عارضه اورولوژی در ایران و جهان نام می برد و می گوید: 37 درصد ایرانیها با این عارضه دست و پنجه نرم می کنند.

وی با بیان اینکه 60 درصد سنگ‌ کلیه‌ها برگشت‌پذیر بوده و درمان آن نیز بسیار هزینه ‌بر است، می افزاید: پیشگیری مهمترین و موثرترین روش در بیماری سنگ کلیه محسوب می‌شود که در این راستا باید افراد در رژیم غذایی خود به خصوص مصرف آب زیاد که باعث سنگ کلیه می‌شوند موارد پیشگیری را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

انجام سالانه 3 نوبت آزمایش کلیه

دکتر محمد عقیقی رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت، انجام سالانه سه نوبت آزمایش کلیه برای افراد بالای 30 سال را ضروری دانسته و معتقد است که بهترین راهکار برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای مزمن کلیوی، مراقبتهای فعال است. یعنی افراد بالای 30 سال که یکی از عوامل خطر مانند دیابت و فشارخون را دارند باید سالی یک بار و افرادی که عوامل خطر ندارند باید سالی 3 بار از بابت ارزیابی عملکرد کلیه آزمایش شوند.

به گفته وی، افرادی که به سن بالای 50 سال می‌رسند حتی اگر هیچکدام از این عوارض را هم نداشته باشند باید به صرف سن بالا، یک بار در سال آزمایش دهند.

کم خونی و رنگ پریدگی از علائم بیماریهای مزمن کلیوی است و کسانی که دچار فشارخون بوده و در اندامهای تحتانی خود دچار تورم هستند نسبت به ابتلا به این بیماری نیز مستعد هستند.

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت، دیابت را از بیماریهای مرتبط با نارسایی مزمن کلیوی دانست و افزود: دیابت یک بیماری پیچیده با عوارض وسیعی در سطح بدن است که شایعترین عوارض آن بر روی کلیه، چشم و قلب است.

بروز اختلالات کلیوی در کودکان

دکتر فاطمه قانع شعرباف متخصص نفرولوژی، بروز اختلالات کلیوی و سیستم مجاری ادرار را از جمله شایعترین بیماریها در میان کودکان کشور عنوان کرد و گفت: با تشخیص به موقع و انجام برنامه های مراقبتی می توان از بروز نارسایی های کلیوی، دیالیز و در نهایت پیوند در این گروه سنی پیشگیری کرد.

وی معتقد است که علائم و نشانه های بیماریهای کلیوی در کودکان بر حسب سن شروع بیماری متغیر و از طیف وسیعی برخوردارند که از آن جمله می توان به هیدرونفروزهای زمان جنینی، اختلال رشد، رنگ پریدگی، عفونتهای سیستم ادراری، شب ادراری و اختلال در کنترل ادرار، افزایش فشار خون و نارسایی قلبی اشاره کرد.

قانع با بیان اینکه کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن کلیه در مقایسه با بالغین مبتلا از مشکلات عمده تری از جمله اختلال رشد، تغییرات استخوانی، تاخیر بلوغ و مشکلات سایکولوژیک رنج می برند، خاطر نشان کرد: با توسعه برنامه های آموزشی به والدین همچنین توجه پزشکان به نشانه های این بیماری می توان از بروز اختلالات پیشرفته در کودکان پیشگیری کرد.

‌بیماریهای مزمن رو به افزایش است

دکتر محمدرضا نوروزی جراحی و متخصص مجاری ادراری و کلیه با اعلام اینکه بیماریهای مزمن در حال افزایش است، گفت: این وضعیت یک خطر بسیار بزرگ برای بخش سلامت ایجاد می‌کند چرا که این بیماران توان یک جامعه را برای رشد و پویایی کاهش می‌دهند.

وی تاکید کرد: بیماریهای مزمن فرد را ناتوان می‌کند و جامعه را نیز درگیر این افراد می‌کند.

این ارولوژیست با اشاره به بیماری نارسایی مزمن کلیوی اظهار کرد: شیوع این بیماری در حال افزایش است. افزایش فشار خون،‌ دیابت، ‌بیماریهای عفونی موجب گسترش بیماری‌های مزمن از جمله نارسایی مزمن کلیوی می‌شود.

نوروزی افزود: دیالیز و پیوند از راه‌های درمان این بیماران است. این درمان‌ها در حال حاضر در ایران در دسترس است اما سرعت افزایش تعداد بیماران به علت کافی نبودن تعداد دهندگان کلیه چه از جسد و چه از فرد زنده در حال افزایش است که این وضعیت یک خطر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نارسایی مزمن کلیه بیماری قابل کنترل در صورت تشخیص زودرس است، ‌اظهار کرد: کنترل قند خون بیماران دیابتی، تشخیص زودرس سنگ‌های ادراری و غیره موجب می‌شود که بتوان از نارسایی مزمن کلیه پیشگیری کرد و عوارض آن را کاهش داد.

این اورولوژیست تاکید کرد: اگرچه در زمینه تشخیص زودرس بیماریهای کلیوی پیشرفت کرده‌ایم ولی در این زمینه قصور هم داشته‌ایم. لازم است علاوه بر آموزش پزشکان، آموزش همگانی را از طریق اطلاع‌رسانی افزایش دهیم تا خانواده‌های بیماران مرگ مغزی به اهدای عضو بیماران خود ترغیب شوند.

راز سلامت کلیه ها

اگر می خواهید سلامتی کلیه های خود را بالا ببرید، سعی کنید میزان مصرف میوه و سبزی را افزایش دهید. بیشتر میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان، ویتامین ها و موادمعدنی هستند که می توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند و شما را از آسیب های کلیوی ناشی از عفونت ها، سموم ، ویروس ها و بیماری ها محافظت کنند، از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری کنند و از التهاب کلیه ها ممانعت به عمل آورند. میوه ها و سبزیجات سرشار از ویتامین ها و آنتی اکسیدان شامل تمشک، فلفل دلمه ای، گریپ فروت، اسفناج، کلم برگ، توت فرنگی، پرتقال و گوجه فرنگی است.

اگر کلیه های شما آسیب دیده یا بیماری کلیوی دارید، میزان پتاسیم بدن خود را برای اطمینان از سطح مطلوب سالم تر کنترل کنید.

هر روز به میزان کافی آب بنوشید، این میزان تقریبا ۱۴۰۰ میلی لیتر است و باید در بدن ادرار بی رنگ یا زردکم رنگ تولید شود. از جمله خوارکی ها می توان به چای، سوپ ها، سیب، انگور، کاهو، کرفس و گوجه فرنگی اشاره کرد.

خوردن ۱۰۰ گرم ماهی روغنی پخته یا کباب شده دو بار در هفته می تواند به سلامت کلیه ها کمک کند.

عملکرد سالم کلیه ها را با مصرف یک وعده جو (پرک) در صبح حفظ کنید.

اگر می خواهید سلامت کلیه های خود را افزایش دهید، سعی کنید به وعده غذایی روزانه خود مقدار محدودی گوشت اضافه کنید. گوشت کمک می کند بدن شما عضله سازی کند، بافت ها را ترمیم نماید و با عفونتها مقابله کند. اگر بیماری کلیوی دارید با یک متخصص تغذیه در مورد میزان پروتئین مناسب و مورد نیاز بدن خود مشورت کنید.

سیر نیز کلیه های ملتهب یا تحریک شده شما را آرامش می بخشد، مصرف این گیاه مفید خواهد بود، چون مانند یک آنتی بیوتیک طبیعی در بدن شما عمل می کند.

مراقب باشید بدنتان دچار کمبود ویتامین نشود، زیرا کمبود ویتامینها بر فشار خون بالا، سنگ کلیه، التهاب کلیوی، عفونت های دستگاه ادراری بر عملکرد کلیه تاثیر می گذارند. انواع ویتامین ها می توانند سلامتی کلیه های شما را بازیابی کنند و عملکرد آنها را بهبود بخشند.

ویتامین ها غذاهای غنی از ویتامین B۱۲ شامل جگر گاو، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماهی روغنی و گوشت گوساله، اردک، بوقلمون و بره است.

ویتامینD نوعی ویتامین محلول در چربی است که عملکرد کلیه ها را بهبود می بخشد، مواد زاید و سموم را از کلیه ها دفع می کند. آسیب های کلیوی را ترمیم می نماید، خطر ابتلا به بیماری کلیوی را کاهش می دهد و به جذب کلسیم غذاها کمک می کند. غذاهایی که ویتامین D دارند عبارتند از: تخم مرغ، غلات غنی شده، ماست غنی شده، آب پـــرتقال غنی شده، شیر، ماهی و جگر گوساله.