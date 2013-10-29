به گزارش خبرنگار مهر، امکانات درمانی تخصصی همچون دستگاه سونوگرافی، سی تی اسکن، آزمایشگاه تخصصی و رادیولوژی مجهز در شهرستان دیر وجود نداشته و امکانات موجود نیز جوابگوی مشکلات درمانی مردم نیست.
اگر پای صحبت اهالی رنج دیده این شهرستان بنشینید نبود امکانات از کلمه کلمه گفته آنها شنیده می شود که لازم است مسئولان توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد و درد این مردم را دوا کنند.
بیماران دیالیزی چهار شهرستان با سه دستگاه دیالیز میشوند
یکی از بیماران دیالیزی شهر دیر میگوید: درمانگاه دیر مجهز به امکانات پیشرفته نیست و اگر کسی نیاز به درمان تخصصی داشته باشد باید به مرکز استان یا استان های همجوار مراجعه کند.
محسن فخرایی که هر هفته دوبار در بیمارستان کنگان دیالیز می شود، افزود: مشکل اصلی بیماران دیالیزی این شهرستان نبود دستگاه دیالیز است که این بیماران برای رسیدن به نزدیکترین دستگاه دیالیز باید مسافت زیادی را طی کنند که گاهی هم به دلیل نبود تخت در بیمارستانهای همجوار با مشکلات مضاعف روبرو میشوند.
وی گفت: بیماران دیالیزی چهار شهرستان دیر، کنگان، جم وعسلویه که به 32 نفرمی رسد با یک بخش سالن دیالیز و سه دستگاه دیالیز میشوند.
ورودی بخش دیالیز بیمارستان کنگان سنگلاخ است/ بیماران کلیوی در انتظار کمک
این بیمار دیالیزی ادامه داد: ورودی بخش دیالیز بیمارستان کنگان سنگلاخ است وبرای ورود بیماران دیالیزی که اغلب با ویلچر حرکت می کنند مشکل ساز است.
وی که در آستانه پیوند کلیه در بیمارستان لبافی نژاد تهران قراردارد افزود: قریب به 30میلیون ریال برای رادیولوژی و آزمایش اولیه پرداخت کردهام و به دلیل نارسایی کلیوی هم اکنون دو لگن پایم نیزعمل کردهام که هزینه آن با فروش یک قطعه زمین ارثی مادرم تهیه کردهام.
وی از مسئولان استان و شهرستان درخواست کرد که نسبت به تجهیز و کمک به بیماران کلیوی اقدام کنند.
مشکل بیماران برای تهیه دارو/ بیماران توان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ندارند
یکی دیگراز بیماران کلیوی شهر بردخون گفت: 55سال دارم و هیچ درآمدی ندارم تحت پوشش کمیته امداد هستم برای خرید دارو با مشکل روبرو هستم.
مختاراحمدی که در بیمارستان نمازی شیراز کلیه چپ خود را پیوند زده است، افزود: هزینه درمان و دارو نیز مشکلی از مشکلات این نوع بیماران است که توان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و خرید دارو ندارند و به مشکلات زیادی برمیخورند.
وی افزود: افراد مبتلا به بیماریها و نارساییهای کلیوی نیازمند درمانهای تخصصی و مراقبتهای کافی هستند اما در مجموع باید گفت بسیاری از نیازهای این بیماران برآورده نمیشود.
وی ادامه داد: افراد بیمار دیالیزی علاوه بر اینکه با درد و رنج زیادی دست و پنجه نرم میکنند بلکه باید مشکلات ناشی از نبود امکانات لازم برای دریافت مراقبتهای مورد نیاز تحمل کند.
دستگاه دیالیز در بیمارستان کنگان کم است و به روز نیست
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شهرستان دیر ضمن تایید مشکلات بیماران کلیوی این شهرستان گفت: دستگاه دیالیز در بیمارستان کنگان اندک است و به روز نیست اغلب بیماران در نوبت دیالیز قرارمی گیرند.
علی آزاده افزود: با گذشت زمان تعداد بیشتری از بیماران کلیوی نیازمند دیالیز یا دریافت پیوند کلیه خواهند شد و در صورتی که برای برطرف کردن مشکلات مراقبتی و درمانی این بیماران اقدام جدی صورت نگیرد و تدابیر لازم برای فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز اندیشیده نشود به طور قطع در آینده نزدیک شاهد مشکلات بیشتری در خصوص بیماریها و نارساییهای مزمن کلیوی خواهیم بود.
وی اضافه کرد: درشهرستان دیر 13نفر دیالیزی،12نفر پیوندی و هفت نفر متفرقه پرونده تشکیل داده اند که این افراد ماهانه مبلغ300 هزار ریال که رقم بسیار ناچیزی است مستمری دریافت می کنند که بنا به بضاعت انجمن قادر به افزایش این مبلغ نیستیم.
مبلغ 17میلیون ریال مستمری به مددجویان و هزینه درمان پرداخت شد
رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شهرستان دیر گفت: از اول سال تاکنون مبلغ 17میلیون ریال در زمینه مستمری به مددجویان وهزینه درمان پرداخت شده است.
وی افزود: برای حمایت از این بیماران مسئولان میتوانند برنامه ای برای ویزیت رایگان پزشک عمومی در سطح شهر اقدامی کنند و دفترچه درمان برای آنان صادر شود.
آزاده ادامه داد: طبق تحقیقی که صورت گرفته است اغلب این بیماران وضعیت معیشتی و درآمد آنان چندان مطلوب نیست، توان پرداخت هزینههای سنگین تردد ندارند واز طرفی دارای فرزند تحصیل کرده بیکار هستند که اگر زمینه جذب فرزندان آنان در ادارات و شرکتها فراهم شود کاربسیار پسندیده ای است.
تختهای دیالیز استان بیش از بیماران دیالیزی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نداشتن بیمارستان در شهرستان دیر، باعث شده تا در این شهرستان بخش دیالیز نداشته باشیم و بیماران این شهرستان برای درمان به سایر شهرستانها بروند.
دکتر غلامرضا حیدری اضافه کرد: در بیمارستان توحید جم نیز بخش دیالیز وجود دارد و با بهرهبرداری از بیمارستان عسلویه نیز بخش دیالیز در این بیمارستان راهاندازی خواهد شد.
وی در ارتباط با شهرستان دیر نیز بیان داشت: با راهاندازی بیمارستان دیر، بخش دیالیز در این شهرستان راهاندازی خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: در حال حاضر تعداد تختهای دیالیز در استان بوشهر بیش از تعداد بیماران دیالیزی است و در حدود 240 تخت دیالیز برای استفاده بیماران استان داریم.
وی تاکید کرد: بخشهای دیالیز در بیمارستان کنگان و بیمارستان اهرم تازه افتتاح شدهاند و امکانات بسیار خوبی نیز در این بخشها به کار گرفته شده است.
دکتر حیدری خاطرنشان ساخت: بخشهای دیالیز در استان بوشهر از نظر بهروزبودن و مدرنبودن نیز در وضعیت خوبی قرار دارند.
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