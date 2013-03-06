  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۶

در استان مرکزی/

140 هزار نفر نیازمند یاری و مساعدت مردم خیر و نیکوکار هستند

140 هزار نفر نیازمند یاری و مساعدت مردم خیر و نیکوکار هستند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد مام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: هم اکنون ۱۴۰ هزار نفر تحت حمایت این نهاد و نیازمند یاری و مساعدت مردم خیر و نیکوکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر٬ محسن ولیئی در جشنواره نیکوکاری سلامت و توانمندی در اراک ظهر روز چهارشنبه  با ارائه گزارشی از فعالیت های کمیته امداد در راستای کمک به نیازمندان٬ گفت: کمیته امداد واسطه بین خیرین و نیازمندان است.

وی اظهار کرد: این نهاد واسطه ی بین خیرین و نیازمندان است و کمک های خیرین را باشناسایی نیازمندان به صورت پنهانی به مستندان می رساند.

ولیئی هدف از برپایی مراسم جشن نیکوکاری را توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تبیین دین در بین افراد به ویژه نسل جوان جاعه دانست و افزود: این فرهنگ متعالی باید در بین اقشار جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به اجر و ثواب این فعالیت خداپسندانه٬ گفت: وقتی از مستمندان دستگیری کنیم و درد دردمندی را دوا کنیم٬ احساس شادی و نشاط و رضایت بر ما غلبه می کند.

جمع آوری ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در جشن نیکوکاری در سال گذشته

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در جشن نیکوکاری جمع آوری شده است٬افزود: پیش بینی می شود٬ امسال نیز در جشن نیکوکاری ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شود.

در ادامه فرماندار اراک با بیان اینکه جشن نیکوکاری جشن زیبایی ها واحسان در راه رضای خدا است افزود: مردم خیر این شهرستان در روزهای پایانی هر سال کمک های نقدی و غیر نقدی زیادی را به محرومان و نیازمندان اهدا می کنند و پیش بینی می شود این کمک ها در جشن نیکوکاری امسال پررنگ تر از سال های قبل
باشد.

مسلم پورقاسمیان اظهارداشت: جشن نیکوکاری آزمون انفاق و بخشندگی برای انسان است که هدیه دادن به محرومان و نیازمندان کار بسیار با ارزشی است اما باید به صورت پنهانی، بدون منت و تنها برای رضای خداوند باشد.

تاکید بر ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان در جامعه

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک اراک در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری گفت: فرهنگ کمک به نیازمندان در جامعه ما نهادینه شده است.

ابوالفضل هاشمی با اشاره به اینکه فرهنگ مجموعه ای از آداب و رسوم و سنت ها است٬افزود: انفاق و دستگیری از نیازمندان نیز جزئی از فرهنگ ملت ایران است.
هاشمی جشن نیکوکاری را یک کار فرهنگی دانست و ادامه داد: این مراسم در همه مدارس سطح استان برگزار می شود.

لازم به ذکر است٬ جشنواره نیکوکاری٬ سلامت٬ توانمندی و تحکیم نهاد خانواده  در دبیرستان دخترانه معصومیه اراک با حضور فرماندار اراک٬ رییس آموزش وپرورش ناحیه ۱ اراک و جمعی از مسوولان استان برگزار شد٬ دانش آموزان هدایایی خود را برای کمک به همنوعان خود اهدا کردند.

 

کد مطلب 2013328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها