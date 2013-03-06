140 هزار نفر نیازمند یاری و مساعدت مردم خیر و نیکوکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر٬ محسن ولیئی در جشنواره نیکوکاری سلامت و توانمندی در اراک ظهر روز چهارشنبه با ارائه گزارشی از فعالیت های کمیته امداد در راستای کمک به نیازمندان٬ گفت: کمیته امداد واسطه بین خیرین و نیازمندان است.

وی اظهار کرد: این نهاد واسطه ی بین خیرین و نیازمندان است و کمک های خیرین را باشناسایی نیازمندان به صورت پنهانی به مستندان می رساند.

ولیئی هدف از برپایی مراسم جشن نیکوکاری را توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تبیین دین در بین افراد به ویژه نسل جوان جاعه دانست و افزود: این فرهنگ متعالی باید در بین اقشار جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به اجر و ثواب این فعالیت خداپسندانه٬ گفت: وقتی از مستمندان دستگیری کنیم و درد دردمندی را دوا کنیم٬ احساس شادی و نشاط و رضایت بر ما غلبه می کند.

جمع آوری ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در جشن نیکوکاری در سال گذشته

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در جشن نیکوکاری جمع آوری شده است٬افزود: پیش بینی می شود٬ امسال نیز در جشن نیکوکاری ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شود.

در ادامه فرماندار اراک با بیان اینکه جشن نیکوکاری جشن زیبایی ها واحسان در راه رضای خدا است افزود: مردم خیر این شهرستان در روزهای پایانی هر سال کمک های نقدی و غیر نقدی زیادی را به محرومان و نیازمندان اهدا می کنند و پیش بینی می شود این کمک ها در جشن نیکوکاری امسال پررنگ تر از سال های قبل

باشد.

مسلم پورقاسمیان اظهارداشت: جشن نیکوکاری آزمون انفاق و بخشندگی برای انسان است که هدیه دادن به محرومان و نیازمندان کار بسیار با ارزشی است اما باید به صورت پنهانی، بدون منت و تنها برای رضای خداوند باشد.



تاکید بر ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان در جامعه

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک اراک در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری گفت: فرهنگ کمک به نیازمندان در جامعه ما نهادینه شده است.

ابوالفضل هاشمی با اشاره به اینکه فرهنگ مجموعه ای از آداب و رسوم و سنت ها است٬افزود: انفاق و دستگیری از نیازمندان نیز جزئی از فرهنگ ملت ایران است.

هاشمی جشن نیکوکاری را یک کار فرهنگی دانست و ادامه داد: این مراسم در همه مدارس سطح استان برگزار می شود.

لازم به ذکر است٬ جشنواره نیکوکاری٬ سلامت٬ توانمندی و تحکیم نهاد خانواده در دبیرستان دخترانه معصومیه اراک با حضور فرماندار اراک٬ رییس آموزش وپرورش ناحیه ۱ اراک و جمعی از مسوولان استان برگزار شد٬ دانش آموزان هدایایی خود را برای کمک به همنوعان خود اهدا کردند.