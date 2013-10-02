مهر، ماه تقسیم عاطفه ها/ حماسه عشق و محبت در استان مرکزی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در استان مرکزی نیز همزمان با سراسر کشور زنگ عاطفه ها نواخته شد و دانش آموزان علاوه بر کلاس درس در کلاس ایثار و گذشت نیز حاضر شدند. این جشن امروز در مدارس استان و فردا نیز در پایگاه های مردمی برپا خواهد شد.

معاون مشارکت هاي کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي با بیان اینکه 700 پایگاه مدارس در این جشن فعال هستند گفت: علاوه بر مدارس پایگاه های ثابت و سیار، پایگاه های بسیج و دستگاه ها و نهادها در این جشن مشارت دارند.

حسین محمدی با بیان اینکه در مجموع يک هزار و 54 پايگاه برای جمع آوری کمک های مردمی تشکیل شده است، افزود: 113 پايگاه ثابت، 43 پايگاه سيار، 55 پايگاه بسيج، 145 پايگاه که مربوط به ساير دستگاه ها و نهادهای دیگر است در کنار پایگاه های مدارس به منظور جمع آوری کمک های مردمی برپا شده اند.

وی ادامه داد: در این راستا يکهزار و 275 نفر در استان مشارکت دارند.

معاون مشارکت هاي کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي بیان کرد: جشن عاطفه هاي امسال اين استان امروز (چهارشنبه) در مدارس، 11مهر در پايگاه هاي سطح شهر و 12 مهر در مصلي هاي نماز جمعه و محل برگزاري ورزش هاي همگاني اين استان برگزار مي شود.

محمدي با اشاره به اینکه مردم خير اين استان همیشه در این گونه جشن ها نوعدوستی خود را تثبیت کرده اند گفت: مردم نیکوکار استان سال گذشته حدود شش ميليارد ريال به جشن عاطفه ها کمک کردند که پیش بینی می شود امسال اين کمک ها به شش ميليارد و 800 ميليون ريال افزايش يابد.

مهر در انتظار مهر حماسی

وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاري جشن عاطفه ها، کمک هاي جمع آوري شده در سريعترين وقت بين دانش آموزان و دانشجويان نيازمند توزيع مي شود.

مدیر سازمان دانش آموزی استان مرکزی با بیان اینکه جشن عاطفه های با شعار "مهر در انتظار مهر حماسی" آغاز شده است اظهارداشت: حضور حداکثری دانش آموزان در جشن عاطفه ها به عنوان اقدامی معنوی و فرهنگی از اهداف برگزاری این جشن به همت سازمان دانش آموزی استان مرکزی است.

عباس بشیری افزود: هدف از برگزاری جشن عاطفه ها، ترویج فرهنگ نیکوکاری و نوع دوستی به منظور ارج نهادن به ارزش های اسلامی، تقویت فرهنگ ایثار، احسان و دستگیری از نیازمندان و پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی دانش آموزان است

بشیری بیان داشت: استفاده از ظرفیت و مشارکت دانش آموزان به ویژه اعضای پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی در برنامه های اجرایی و آئین نمادین جشن عاطفه ها به عنوان محور اصلی کار می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای روحیه همنوع دوستی دانش آموزان داشته باشد.

وی تصریح کرد: در فرآیند کمک به دانش آموزان حفظ شان و کرامت انسانی دانش آموزان از موارد مورد تاکیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قدم هایمان را تندتر برداریم تا در این روزهای مهربانی از قافله عاطفه ها جا نمانیم. قافله ای که می خواهد فرصتی برابر برای تعلیم نسل های آینده فراهم کند.

.............

گزارش: سمیه انصاری فر