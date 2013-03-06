بهره گیری از تحقیقات پایان نامه های دانشجویی توسعه منابع طبیعی را ضمانت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی ظهر روز چهارشنبه در همایش منابع طبیعی ،آموزش و پژوهش افزود: پایان نامه های دانشگاهی با دارا بودن توجیه اقتصادی و اشتغال زایی باعث تولید پایدار و توسعه همه جانبه می شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد بستر های لازم برای توسعه فضای سبز در شهرها و روستاها از ضروریات مهم در راستای حفظ و حراست از منابع طبیعی است.

وی تصریح کرد: با توجه به موقعیت صنعتی استان و شهر اراک درختکاری به عنوان ضرورتی برای جلوگیری از افزایش آلودگی ها هوا باید از سوی تمامی شهروندان در نقاط مختلف عمومی و شخصی انجام شود.

در ادامه این همایش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی گفت: مساحت این شرکت حدود 172 هکتار است که حدود 12 درصد از این فضا زیر پوشش فضای سبز است.

باید به موضوع درختکاری به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار توجه کرد

ابراهیم دژرفتار افزود: این شرکت به عنوان صنعت سبز در کشور معرفی شده و در همین راستا با توجه به الگوی تولید سالم و به دور از آلایندگی اقدام به تولید بنزین با استاندار یورو 4 و 5 کرده است.

رضا وفایی رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز گفت: در شرایط فعلی باید به موضوع درخت و درختکاری به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار کشاورزی توجه کرد.

در پایان همایش حجت الاسلام مهدی ایمانی مقدم مسوول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان مرکزی نیز گفت: حفاظت از درختان جنگلی که جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود، از حساسیت بالایی برخوردار است.

گفتنی است همزمان با دومین روز از هفته منابع طبیعی همایش منابع طبیعی ،آموزش و پژوهش در در سالن امیرکبیر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اراک با حضور اساتید و دانشجویان رشته کشاورزی این دانشگاه برگزار شد.



