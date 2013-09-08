3 ذخیرگاه جنگلی استان مرکزی را باید حفظ کنیم

حمید رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان مرکزی سه ذخیرگاه بلوط و دره سماقلو ( شازند ) بنه فرک تفرش وجود دارد که باید ارزش این ثروت ملی و نعمت ارزشمند الهی دانسته شود .

وی با بیان اینکه سایر گونه های جنگل طبیعی به صورت پراکنده در استان به میزان حدود 15 هزار هکتار وجود دارد تصریح کرد: جنگلهای طبیعی انسان بویژه سه ذخیرگاه طبیعی از جنگلهای زاگرسی کشور محسوب می شوند

مرادی اظهار داشت : ذخیره گاهها ی بلوط ، سماق ، بنه را مردم بصورت تقدس به آنها توجه دارند و احترام خاصی برای آنها قائل هستند و خود از آنها حفظ ، حراست و نگهداری می نمایند .

وی گفت : علاوه بر ارزش زیست محیطی آنها، ذخیرگاهها بعنوان پدیده های جذاب و دیدنی و مناظر زیبا هستند که علاوه بر این مزایا ارزش فراوانی برای استان دارند .

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان داشت : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همکاری مردم ، همیاران طبیعت ، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای اطراف ذخیرگاهها از این منابع ارزشمند حفاظت و نگهداری می کنند.

ایشان گفت : یگان حفاظت اداره کل با گشت و مراقبت از این ذخیرگاهها بطور ویژه از آنها محافظت می کند و در صورت هر گونه تخریب ، تجاوز با آتش سوزی در آنها با افراد خاطی بر اساس قانون برخورد و آنها را به مراجع قضایی معرفی می کند.

مرادی در پایان اظهار داشت برای حفاظت و حراست هر چه بهتر از عرصه های منابع طبیعی تلفن های 1504 _ 120 و سامانه 30007521 برای اطلاع رسانی و پاسخگویی آمادگی دارند که انتظار داریم مردم استان مارا در این امر خطیر یاری کنند.