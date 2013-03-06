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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۳:۴۴

دولتیار:

روح حاکم بر گفتگوهای همایش خلیج فارس ایجاد صلح در این منطقه بود

روح حاکم بر گفتگوهای همایش خلیج فارس ایجاد صلح در این منطقه بود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه گفت: روح حاکم بر گفتگوهای همایش خلیج فارس ایجاد هم افزایی و صلح در این منطقه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دولتیار چهارشنبه شب در نشستی خبری که در حاشیه بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس در بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: روح حاکم بر گفتگوهای متنوع این همایش ایجاد هم افزایی بیشتر منطقه ای و صلح و ثبات در خلیج فارس بود و شرکت کنندگان در همایش بر این مسئله تاکید داشتند.

وی ادامه داد: خوشبختانه نقطه نظرات مناسبی در این همایش مطرح شد که از تمامی این نقطه نظرات و دیدگاه ها با تحلیل محتوا در راستای اتخاذ تصمیمات بهتر استفاده خواهد شد.

مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در خصوص اقداماتی که در راستای جعل نام خلیج فارس انجام می شود، بیان داشت: با اقدامات مناسب وزارت امورخارجه سازمان ملل متحد در چندین بخش نامه مکتوب به درستی نام خلیج فارس را تصریح کرده و همچنین در تمامی اسناد و نقشه های سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن نام خلیج فارس به کار برده شده است.

دولتیار افزود: متاسفانه برخی تحریکات بیرونی موجب شده تا دوستان عرب ما در برخی کشورهای همسایه از نام دیگری برای خلیج فارس استفاده کنند که امیدوارم این حاشیه ها و سوء تفاهمات رفع شود.

وی تصریح کرد: نام خلیج فارس در دل تمامی نقشه های تاریخی ثبت شده است.

مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوال دیگری گفت: اقدامات صورت گرفته در خصوص مالکیت یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس نیز کامل بی پایه و اساس بوده و اسناد تاریخی نیز کاملا بر ایرانی بودن این جزیره تاکید دارد.

 

 

 

کد مطلب 2013483

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