به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای تدارکاتی تیم‌های والیبال در رده‌های سنی مختلف، مسابقات داخلی، دوره‌های آموزشی در زمینه داوری و مربیگری، نشست اعضای هیات رئیسه، بازدید از استان‌ها همراه با فعالیت‌های بین‌المللی، آموزشی و حضور در اردوها و مسابقات برای ساحلی‌بازان در تقویم ورزشی سال 92 فدراسیون والیبال لحاظ شده است.



اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال برای شرکت در لیگ جهانی و بعد از آن اردوی نوجوانان به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی سرفصل تقویم جدید فدراسیون والیبال است که به ترتیب طی روزهای 6 و 7 فروردین ماه آغاز می‌شوند. قرار است اردوی آماده سازی نوجوانان خارج از کشور برگزار شود اما هنوز محل آن نهایی نشده است.



البته اولین حضور بین‌المللی نمایندگان والیبال ایران به منظور شرکت در مسابقات رسمی با اعزام ساحلی‌بازان به مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه (تایلند) آغاز می‌شود. رقابت‌های والیبال ساحلی آسیا - اقیانوسیه در جزیره کیش هم آخرین رویداد بین‌المللی است که در تقویم سال 92 فدراسیون والیبال لحاظ شده است. این مسابقات سال گذشته برگزار نشد و در تقویم جدید AVC نیز جایی برای آن لحاظ نشده است با این حال طبق تقویم جدید فدراسیون والیبال، این مسابقات نیمه دوم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.



مسابقات بین‌المللی

نمایندگان والیبال طی سال جاری باید در مسابقات مهمی شرکت کنند که لیگ جهانی بزرگترین آن است. این برای نخستین بار است که حضور در لیگ جهانی و برنامه ریزی برای آماده سازی آن در تقویم سالیانه فدراسیون والیبال لحاظ شده است. این رقابت‌ها به میزبانی کشورهای مختلف برگزار می‌شود و طی آن تیم ملی ایران به مصاف روسیه، ایتالیا، کوبا، صربستان و آلمان می‌رود.



علاوه بر این تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران امسال باید در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنند. بر این اساس بخش قابل توجهی از تقویم جدید فدراسیون والیبال به آماده سازی این دو تیم اختصاص پیدا کرده است که به ترتیب با قهرمانی و کسب عنوان سومی آسیا صاحب سهمیه جهانی شدند.

تیم نوجوانان ایران پس از حضور در 6 مرحله اردوی تدارکاتی که یکی از آنها برون مرزی است در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می‌کند. برای آماده سازی تیم جوانان ایران جهت شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان هم هفت مرحله اردوی داخلی و سه مرحله اردوی برون مرزی در نظر گرفته شده است.

در مجموع والیبال ایران طی سال 1392 در کنار حضور در لیگ جهانی، شرکت در 10 رویداد بین‌المللی دیگر را هم در برنامه دارد. البته شرکت در رویدادی مانند مسابقات باشگاه‌های جهان منوط به نتیجه گیری نمایندگان ایران در مسابقات باشگاه‌های آسیاست با این حال این رقابت‌ها هم در تقویم سال 92 والیبال لحاظ شده است. مسابقات بین‌المللی که نمایندگان والیبال باید طی یک سال آینده در آنها شرکت کنند عبارتند از:

* مسابقات باشگاه‌های مردان آسیا (اول تا 9 اردیبهشت ماه - تهران)

* مسابقات باشگاه‌های زنان آسیا (14 تا 22 اردیبهشت ماه - ویتنام)

* مسابقات باشگاه‌های مردان و زنان جهان (اردیبهشت ماه)

* سومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی (16 تا 27 خردادماه - اندونزی)

* لیگ جهانی والیبال: دیدار تیم‌های ایران و روسیه (17 و 19 خردادماه - روسیه)

* لیگ جهانی والیبال: دیدار تیم‌های ایران و آلمان (24 و 26 خردادماه - تهران)

* لیگ جهانی والیبال: دیدار تیم‌های ایران و صربستان (31 خردادماه و 2 تیرماه - تهران)

* لیگ جهانی والیبال: دیدار تیم‌های ایران و ایتالیا (7 و 9 تیرماه - ایتالیا)

* لیگ جهانی والیبال: دیدار تیم‌های ایران و کوبا (12 تا 15 تیرماه - کوبا)

* مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان (6 تا 16 تیرماه - مکزیک)

* اولین دوره رقابت‌های زیر 23 سال مردان جهان (11 تا 20 مردادماه - برزیل)

* مسابقات قهرمانی جوانان آسیا (31 مردادماه تا 10 شهریورماه - آنکارا و ازمیر ترکیه)

* هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی زنان آسیا (14 تا 22 شهریورماه - ویتنام)

* هفدهمین مسابقات قهرمانی مردان آسیا (9 تا 19 مهرماه - امارات)

* مسابقات جام قهرمانان جهان (28 آبان تا 3 آذرماه - ژاپن)



فعالیت‌های داخلی

برگزاری 19 دوره مسابقه در سطوح مختلف، همکاری برای برگزاری مسابقات مختلف، برگزاری 74 دوره آموزش داوری مردان و زنان، 58 دوره آموزشی مربیگری مردان و 54 دوره آموزش مربیگری زنان در سطوح مختلف از جمله فعالیت‌های داخلی فدراسیون والیبال است که در کنار دوازده مرحله نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون، 11 مرحله بازدید از استان‌ها، برگزاری جلسه نواب رئیس هیات‌های بانوان استان‌ها (نیمه اول اردیبهشت ماه)، برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحبنظران (هر سه ماه یکبار)، برگزاری نشست با رسانه‌ها (نیمه اول تیرماه) و فعالیت‌های فرهنگی، بخش داخلی تقویم 92 فدراسیون والیبال را شامل می‌شوند.

والیبال ساحلی

والیبال ساحلی هم طی سال آینده فعالیت‌های بین‌المللی، آموزشی (مربیگری و داوری) مختلفی را پیش رو خواهد داشت. سال آینده چهارده دوره مسابقات والیبال ساحلی داخلی در رده‌های سنی و سطوح مختلف برگزار می‌شود. ضمن اینکه ساحلی‌بازان ایران در رویدادهای مختلفی هم شرکت می‌کنند که مهمترین آنها عبارت است از:

* مسابقات والیبال ساحلی آسیا - اقیانوسیه (17 تا 30 فروردین ماه - تایلند)

* مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه (اول تا 9 اردیبهشت ماه - اندونزی)

* مسابقات والیبال ساحلی تور جهانی (اول تا 7 خردادماه - جمهوری چک)

* مسابقات والیبال ساحلی تور جهانی (16 تا 21 خردادماه - روسیه)

* مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا (25 تا 30 خردادماه - چین)

* مسابقات والیبال ساحلی تور جهانی (4 تا 19 تیرماه - سوئیس)

* مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جوانان جهان (مردادماه)

* مسابقات والیبال ساحلی تور جهانی (اول تا 5 شهریورماه - کانادا)

* مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان جهان (شهریورماه)

* مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا (مهرماه)

* مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جوانان آسیا (مهرماه)

* مسابقات والیبال ساحلی آسیا - اقیانوسیه (اول تا 8 مهرماه - چین)

* مسابقات والیبال ساحلی تور جهانی (10 تا 17 مهرماه - مراکش)

* مسابقات والیبال ساحلی آسیا - اقیانوسیه (5 تا 15 آبان ماه - اندونزی)

* مسابقات والیبال ساحلی آسیا - اقیانوسیه (8 تا 20 آذرماه - چین)

* مسابقات والیبال ساحلی آسیا - اقیانوسیه (نیمه اول اسفندماه - کیش)

همچنین قرار است اجلاس سالیانه کمیته ساحلی کنفدراسیون والیبال آسیا آبان ماه با حضور نماینده ایران در پکن برگزار شود.