پل مهریان یاسوج؛ ۱۵ سال وعده و انتظار برای عبور از گره ترافیکی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پانزده سال از روزی که کلنگ احداث پل جدید مهریان یاسوج بر زمین خورد میگذرد،طرحی که برای مردم این شهر و مسافران ورودی از محور سیسخت و اقلید، بیشتر از آنکه یادآور یک پروژه عمرانی باشد، نشانهای از یک وعده طولانیشده است.
پل مهریان قرار بود بخشی از گره ترافیکی و یکی از نقاط مهم ورودی یاسوج را سامان دهد و در ادامه، مسیر ارتباطی مرکز استان را به شبکه بزرگراهی و آزادراهی کشور متصل کند، اما طرحی که در سال ۱۳۹۰ آغاز شد، در طول سالهای گذشته بارها با توقف و کندی مواجه شد و هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.
مسئله اما فقط ناتمام ماندن یک پل نیست، قرار گرفتن این پروژه در یکی از مسیرهای مهم تردد، اهمیت آن را دوچندان کرده است، تقاطع مهریان در مسیر ارتباطی یاسوج به شیراز قرار دارد و تکمیل آن میتواند در کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی این محور مؤثر باشد.
چرا پل مهریان ۱۵ ساله شد؟
بررسی روند اجرای پروژه نشان میدهد که مهمترین مانع در سالهای گذشته، صرفاً عملیات عمرانی نبوده است، معارضات محلی، مشکلات تأمین مالی و موانع مربوط به تأسیسات موجود در مسیر، هرکدام در مقاطعی سرعت اجرای پروژه را کاهش دادهاند.
تعداد بالای معارضان در سالهای گذشته نیز یکی از دلایل اصلی توقف پروژه عنوان شده بود، موضوعی که موجب شد عملیات اجرایی پس از آغاز اولیه، با وقفه مواجه شود و حتی فعال شدن مجدد پروژه نیز نتواند آن را به سرعت به مرحله بهرهبرداری برساند.
از سوی دیگر، تغییر شرایط مالی پروژهها و طولانی شدن فرآیند تأمین اعتبار باعث شد طرحی که باید بخشی از زیرساخت ارتباطی یاسوج را تکمیل میکرد، سالها در انتظار منابع مالی و رفع موانع باقی بماند، اما اکنون شرایط پروژه با سالهای گذشته متفاوت است.
رحمانی: پل مهریان از توقف به پیشرفت ۵۰ درصدی رسید
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر، پل مهریان و محور اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه آزادراهی کشور را از مهمترین پروژههای زیرساختی و ارتباطی استان عنوان کرد و گفت: این پل هم ورودی اصلی شهر یاسوج از سمت سیسخت و هم یکی از نقاط مهم اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور محسوب میشود.
یدالله رحمانی با بیان اینکه پروژه پل مهریان در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت و متوقف شده بود، افزود: مشکلات تأمین مالی و اعتراض برخی ذینفعان محلی از مهمترین عوامل توقف پروژه بود که با پیگیریهای انجامشده، بخش عمده مسائل مربوط به معارضان برطرف شده و رفع مشکل دو مورد باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: پروژه پل مهریان در فهرست طرحهای مصوب سفرهای ریاستجمهوری قرار گرفته و در چارچوب محور اتصال یاسوج به اقلید و ارتقای مسیر به بزرگراه و آزادراه دنبال میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر همه جبهههای کاری پروژه فعال است و پیشرفت فیزیکی طرح به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد رسیده و پیگیری برای جذب و تخصیص سایر اعتبارات نیز ادامه دارد.
یک پروژه؛ چند گره که باید همزمان باز شود
اظهارات استاندار نشان میدهد مهمترین تفاوت وضعیت امروز پل مهریان با سالهای گذشته، فعال بودن جبهههای کاری و رفع بخش عمده معارضات است، با این حال، پروژه هنوز برای رسیدن به خط پایان به اعتبار، رفع کامل موانع و استمرار عملیات اجرایی نیاز دارد.
تجربه پروژههای عمرانی نیمهتمام استان نشان داده است که صرف افزایش درصد پیشرفت، تضمینی برای بهرهبرداری نیست؛ آنچه مردم میخواهند، عبور پروژه از مرحله وعده و رسیدن به یک زمانبندی روشن برای افتتاح است.
هشدار درباره پل مهریان؛ ایمنی مردم نباید قربانی تأخیر پروژه شود
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج هم در گفتوگو با خبرنگار مهر از ورود دستگاه قضایی به وضعیت پروژه پل تنگ مهریان خبر داد و بر تعیین تکلیف فوری موانع و تأمین ایمنی مسیر تأکید کرد.
سید وحید موسویان با اشاره به اینکه ادارهکل راه و شهرسازی مکلف شده گزارش جامعی از وضعیت مالی، فنی و برنامه زمانبندی پروژه پل تنگ مهریان را به دادستانی ارائه کند، اظهار کرد: پس از بررسی کارشناسی و احراز کامل الزامات ایمنی، امکان بهرهبرداری مرحلهای از بخشهای آماده پروژه بررسی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ایمنی مردم نباید قربانی تأخیر در اجرای پروژه شود، تصریح کرد: استفاده از مسیر تنها در صورتی امکانپذیر است که کوچکترین خطری برای کاربران جاده ایجاد نکند.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج همچنین از پیگیری وضعیت تیرها و خطوط انتقال برق واقع در مسیر پروژه خبر داد و گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان مکلف شده وضعیت این تیرها و خطوط را بررسی و برنامه زمانبندی جابهجایی آنها را اعلام کند.
وی بیان کرد: هماهنگی میان دستگاههای مختلف همچنان یکی از عوامل تعیینکننده در سرعت تکمیل پل است و دستگاههای مسئول باید وظایف خود را در زمانبندی مشخص انجام دهند.
هشدار درباره ایمنی پل مهریان
موسویان با تأکید بر ضرورت اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه در محدوده پروژه، گفت: راهداری و پلیس راه مکلف شدهاند نسبت به تقویت تابلوهای هشداردهنده، خطکشی، نصب علائم شبنما، تأمین روشنایی و استقرار جداکنندههای ایمنی در محدوده پل مهریان اقدام کنند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که خطر بهطور کامل رفع نشده، اقدامات موقت ایمنی نباید متوقف شود.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج افزود: مدیریت ریسک باید تا رسیدن به ایمنی پایدار، مستمر و قابل ارزیابی باشد.
ورود دستگاه قضایی به پرونده پل تنگ مهریان نشان میدهد روند تکمیل این پروژه تنها از منظر پیشرفت فیزیکی دنبال نمیشود و ایمنی مردم نیز به یکی از محورهای اصلی پیگیری تبدیل شده است.
مطالبه امروز؛ پایان دادن به ۱۵ سال انتظار
اکنون پل مهریان در نقطهای قرار گرفته که بخش مهمی از موانع گذشته آن رفع شده و به گفته استاندار، پیشرفت پروژه به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بنابراین مطالبه اصلی دیگر توضیح درباره چرایی آغاز نشدن پروژه نیست؛ مطالبه مردم، تکمیل پروژهای است که ۱۵ سال از عمر آن گذشته است.
اگر معارضات اصلی تعیین تکلیف شده، جبهههای کاری فعال است و پروژه در اولویت طرحهای زیرساختی استان قرار دارد، انتظار میرود برنامه زمانبندی تکمیل، میزان اعتبار مورد نیاز و زمان بهرهبرداری آن نیز برای مردم شفاف شود.
پل مهریان نباید بار دیگر به فهرست پروژههای وعدهدادهشده و نیمهتمام بازگردد، زیرا پس از ۱۵ سال، آنچه مردم یاسوج انتظار دارند نه کلنگزنی دوباره و نه وعده جدید، بلکه عبور خودروها از یک پل ایمن، استاندارد و آماده بهرهبرداری است.
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