تكميل ورزشگاه نقش جهان در تعطيلات نوروز نيز متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي، علی تركاشوند در بازديد از ورزشگاه نقش جهان، ضمن اعلام رضايت از پيشرفت اين پروژه طي روزهاي گذشته گفت: "به پيمانكار ورزشگاه نقش جهان دستور داده‌ شده برنامه زمان بندي كادر اجرايي و فني اين پروژه را هر چه زودتر اعلام كند. قرار اين است پروژه فوق در ايام نوروز تعطيل نباشد تا بتوانيم در موعد مقرر آنرا به بهره‌برداري برسانيم."

مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي افزود: "استانداراصفهان قول مساعد داده تا پيش از پايان سالجاري، مبلغ قابل توجهي را در اختيار شركت قرار دهد و ما نيز به پيمانكار بپردازیم تا روند حركتي مطلوب پروژه، متوقف نشود."

وي در پايان گفت: "در صورتي كه قول‌هاي مسئولان مربوطه در خصوص تامين منابع مالي اجرايي شود، اميدواريم اين پروژه بزرگ را در موعدد مقرر افتتاح کنيم."