به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدی در این زمینه اظهار داشت: هم اكنون پروژه در دو شيفت كاري و با حضور 220 كارگر روزانه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. قرار است پيمانكار برنامه زمان‌بندي جديدي به شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كه كارفرماي پروژه است ارائه دهد و يك شيفت كاري ديگر نيز اضافه شده تا احداث ورزشگاه نقش جهان به صورت شبانه روزي هرچه سريعتر پيشرفت نمايد.

معاون فني و مهندسي شركت در بازديد از پاركينگ‌هاي اين ورزشگاه افزود: در مجموع 12 هكتار پاركينگ در ورزشگاه نقش جهان تعبيه شده كه عمليات تكميل پاركينگ شماره يك تا 80 درصد به پايان رسيده و فعاليت پيمانكار در پاركينگ شماره دو و سه نيز آغاز شده است.

در پايان اين بازديد، جلسه‌اي با حضور آقايان مهندس عبدي معاون فني و مهندسي شركت، جواهري مديركل ورزش و جوانان اصفهان، رحيمي رييس دفتر فني استانداري، عليپور مدير فني منطقه، شمش مدير پروژه و همچنين پيمانكار و مشاور مربوطه برگزار شد.