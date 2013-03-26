به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نگرانی‌هایی در مورد توقف کار ساخت این ورزشگاه در ایام نوروز امسال با توجه به تعطیلی دستگاه‌های دولتی شنیده وجود داشت اما با توجه به حضور کارگران در این ورزشگاه، این نگرانی‌ها برطرف شد.

پیمانکار ورزشگاه نقش‌جهان اعلام کرده که کارگران خود را در ایام نوروز نیز در ورزشگاه نقش‌جهان مستقر خواهد کرد و طی روزهای گذشته روزانه نزدیک به 50 کارگر در این ورزشگاه حضور دارند.

قرار است با پایان تعطیلات نوروزی، تعداد کارگران حاضر در ورزشگاه نقش‌جهان نیز افزایش پیدا کند.

مدیران استان اصفهان و همچنین مدیران شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور طی روزهای گذشته در جریان روند ساخت این ورزشگاه هستند و گزارشات ساخت آن به مسئولان استان ارائه می‌شود.

با توجه به اختصاص بودجه به ورزشگاه نقش‌جهان و تزریق بودجه‌های استانی از محل اعتبارات شرکت فولاد مبارکه، روند ساخت این ورزشگاه تا پیش از پایان سال 91، سرعت نسبتا خوبی به خود گرفته بود، هرچند که مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اعلام کرده بود که روند ساخت این ورزشگاه باید از قبل بهتر شود.

