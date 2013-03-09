آزادی 25 زندانی جرایم غیرعمد در ورامین طی سال 91

یوسف طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اقدامات انجام شده از محل کمکهای خیرین نیکوکار و مسئولان خدمتگزار در مراسم جشن حمایت از زندانیان سال 90 گفت: آزادی 16 نفر از زندانیان با جرایم غیرعمد(تصادفات و دیات) از طریق پرداخت 670 میلیون ریال بلاعوض، آزادی تعداد 13 نفر از زندانیان با جرایم غیرعمد(مالی، مهریه، چک) از طریق پرداخت تسهیلات به میزان 550 میلیون ریال و اقدام برای جلوگیری از زندانی شدن تعداد 9 نفر با پرداخت تسهیلات به میزان 175 میلیون ریال از جمله اقدامات صورت گرفته در جشن حمایت از زندانیان سال 90 بوده است.

وی افزود: از طریق این انجمن مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون ریال به تعداد 220 خانواده زندانی در غالب وجه نقد و سبد کالا، کمکهای بلاعوض بعضاً تسهیلات به میزان 670 میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش برای درمان، جهیزیه، مسکن، تحصیل، ملزومات منزل و نیز کمکهای امور فرهنگی و ورزشی زندانیان پرداخت شده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ورامین در بخش دیگری فعالیتهای اقتصادی و منابع درآمد این انجمن را از محل برگزاری جشن حمایت، کمک مستمر شهرداری، اجاره ساختمان انجمن، درآمد از محل دفاتر اسناد رسمی، فروش عریضه، صدور عدم سوءپیشینه، سود مشارکتی بابت سپرده گذاری و سایر موارد مشابه اعلام کرد.

وی پیرامون اقدامات و فعالیتهای مددکاری گفت: پذیرش کلیه مراجعان، تشکیل پرونده و انجام استعلام از فرزندان، برگزاری جلسات مشورتی و بررسی مشکلات توسط مددکار و بازدید از محل سکونت، راهنماییهای لازم برای چگونگی اخذ مرخصی و استفاده از عضو شروط، پیگیری و انجام جلسات مستمر برای اخذ رضایت از شاکی یا تقلیل و کاهش خواسته، معرفی به مراکز حمایتی، مددکاری و بهداشتی و نیز فراهم آوردن ملاقات حضوری مددجویان از دیگر اقدامات انجام شده این انجمن است.

270 میلیون تومان کمک خیرین در جشن گلریزان زندانیهای جرایم غیرعمد 91

طاهری تصریح کرد: در مراسم گلریزان سال 91 که با حضور مسئولان شهرستان 14 اسفندماه برگزار شد، از سوی شهرداری ورامین 150 میلیون تومان در قالب اهدای زمین، درآمد بازارچه و کمکهای نقدی و 20 میلیون تومان از سوی فرمانداری و 100 میلیون تومان از سوی خیرین حاضر برای آزادی زندانیان غیرعمد کمک شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 زندانی جرایم غیرعمد شهرستان ورامین با کمک خیرین ورامین آزاد شدند.

این مسئول اظهار داشت: برای آزادی این زندانیان دو میلیارد و 500 میلیون ریال از طریق کمکهای بلاعوض، گذشت شاکی، تسهیلات بانکی و آورده نقدی، جمع آوری و پرداخت شده است و زندانیان شامل محکومیتهای مالی، مهریه، بدهکاران مالی و تصادفهای غیرعمد بودند.

مدیرعامل جمعیت حمایت از زندانیان شهرستان ورامین افزود: آن دسته از زندانیانی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، از کمکهای بلاعوض برخوردار و زندانیانی که قادر به پرداخت اقساط بانکی هستند، با معرفی به صندوق ذخیره قرض الحسنه فاطمیه ورامین برای دریافت تسهیلات اقدام می کنند.

سقف 150 میلیون ریالی تسهیلات اعطایی به زندانیان جرایم غیرعمد ورامین

وی حداکثر تسهیلات اعطایی به زندانیان جرایم غیرعمد ورامین را 150 میلیون ریال ذکر کرد و یادآور شد: علاوه بر این، جمعیت حمایت از زندانیان شهرستان ورامین به صورت ماهانه به خانواده زندانیان مستمری پرداخت کرده و کالاهای مورد نیاز آنها مانند برنج، حبوبات، ماکارونی و سایر مایحتاج را در اختیار آنان قرار می دهد که میزان کمکهای مستمر به خانواده زندانیان یک میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل جمعیت حمایت از زندانیان شهرستان ورامین ادامه داد: 35 زندانی جرائم غیرعمد شهرستان ورامین در انتظار آزادی هستند که برای آزادی این زندانیان به بیش از سه میلیارد ریال نیاز است که برگزاری این جشن می تواند زمینه این مهم را فراهم کند و در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز موجبات گرم شدن کانون خانواده این افراد شود.

وی گفت: جمعیت حمایت از زندانیان شهرستان ورامین تلاش می کند با مساعدت خانواده ها، جلب رضایت شکات و نیز اهدای مبالغ جمع آوری شده از سوی خیرین زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کند.

طاهری ادامه داد: جمعیت حمایت از زندانیان شهرستان ورامین آماده دریافت کمکهای نقدی خیرین از طریق شماره حساب 0106648803004 بانک ملی شعبه مجتمع ادارات به نام جمعیت حمایت از زندانیان، قابل واریز در تمام شعب است.