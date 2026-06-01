آزادی ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در رامسر

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن سامخانیان صبح دوشنبه در آیین جشن نسیم همدلی افزود: در سال گذشته و با همکاری انجمن حمایت از زندانیان رامسر و کمک خیرین، زمینه آزادی ۱۰ زندانی که به دلیل جرایم مالی و غیرعمد در بند بودند، فراهم شده است. مجموع بدهی این افراد بیش از ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی با اشاره به رویکرد نوین این انجمن در توانمندسازی زندانیان، خاطرنشان کرد: علاوه بر کمکهای مالی برای آزادی زندانیان، ایجاد اشتغال پایدار در اولویت قرار دارد و در این راستا، هماکنون به طور میانگین ۲۰ زندانی در قالب طرح رأی باز در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مشارکت دارند.
دادستان رامسر به تشریح دستاوردهای کارآفرینی در زندان پرداخت و گفت: کارگاه تولید لامپ توسط زندانیان راهاندازی شده که از پاییز سال گذشته تاکنون ۲۵۶ میلیون تومان فروش داشته است.
وی ادامه داد:همچنین کارگاه سیانسی چوب با تولید ظروف چوبی، ۱۲۷ میلیون تومان درآمدزایی داشته و در بخش کشاورزی نیز ۵۰۰ میلیون تومان گلهای آپارتمانی برای عرضه به بازار آماده شده است.
در ادامه این مراسم، محمد ابراهیمیان، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان رامسر، با تقدیر از رویکرد حمایتی دستگاه قضایی، رامسر را شهر تشکلهای مردمنهاد و خیرخواهانه توصیف کرد و افزود: در دومین جشن گلریزان، خیرین رامسری بیش از ۳ میلیارد تومان برای حمایت از خانوادههای زندانیان کمک کردهاند که نشاندهنده تداوم نهضت خیرخواهی در این شهرستان است.
نظر شما