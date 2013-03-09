افزایش دخالتهای آمریکا در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، یک منبع آگاه لبنانی بیان کرد: دولت آمریکا اخیرا در برخورد با پرونده لبنان به گونه ای مختلف عمل کرده است. این منبع افزود: اخیرا شاهد موضع گیری جدیدی از سوی مورا کونیللی و معاونش در سفارت آمریکا در لبنان در قبال دولت نجیب میقاتی، حزب الله و انتخابات هستیم.

منبع فوق بیان کرد: به ناگاه آمریکایی ها اعلام کردند که دولت کنونی لبنان در واقع دولت حزب الله است و دو راه بیشتر پیش رو ندارد یا وزیران حزب الله(محمد فنیش و حسین الحاج حسن) را برکنار یا دولت سقوط کند و دولتی جدید که وزیری از حزب الله نداشته باشد شکل گیرد.

منبع لبنانی می افزاید: ما شاهد دوره جدیدی از فشارها علیه لبنان هستیم و متاسفانه برخی با مواضع آمریکایی ها همسویی می کنند و در مقابل برخی دیگر که زمانی مواضع مخالف با آمریکایی ها داشته اند با چرخش مواضع در راستای پیاده شدن اهداف آمریکایی ها تلاش می کنند.

این منبع لبنانی بر ضرورت توجه به گفتگو و دعوت میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور در این باره تاکید کرد.