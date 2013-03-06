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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

اخبار لبنان/

انتقاد از دخالتهای سفیر آمریکا در لبنان/ تاکید میقاتی بر موضع ثابت بیروت در قبال سوریه

انتقاد از دخالتهای سفیر آمریکا در لبنان/ تاکید میقاتی بر موضع ثابت بیروت در قبال سوریه

حمایت مجدد نخست وزیر لبنان از سیاست این کشور در قبال بحران سوریه و انتقاد یکی از نمایندگان پارلمان این کشور از دخالتهای سفیر آمریکا در امور لبنان از جمله خبرهای مربوط به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، با دیگر بر سیاست بی طرفی کشورش در بحران سوریه تاکید کرد.

وی افزود: موضع لبنان همانند سابق بوده و تغییر نکرده است.

از سوی دیگر نبیل نقولا عضو فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان لبنان، خواستار فراخواندن مورا کونیللی سفیر آمریکا در لبنان به وزارت خارجه، به سبب دخالت وی در امور داخلی لبنان شد.

این در حالی است که مروان شربل وزیر کشور لبنان گفت: برخی موانع در مسیر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن با توجه به نبود قانون انتخاباتی وجود دارد و برگزاری انتخابات در موعد مقرر به توافق درباره قانون انتخاباتی جدید بستگی دارد.

کد مطلب 2013297

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