انتقاد از دخالتهای سفیر آمریکا در لبنان/ تاکید میقاتی بر موضع ثابت بیروت در قبال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، با دیگر بر سیاست بی طرفی کشورش در بحران سوریه تاکید کرد.

وی افزود: موضع لبنان همانند سابق بوده و تغییر نکرده است.

از سوی دیگر نبیل نقولا عضو فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان لبنان، خواستار فراخواندن مورا کونیللی سفیر آمریکا در لبنان به وزارت خارجه، به سبب دخالت وی در امور داخلی لبنان شد.

این در حالی است که مروان شربل وزیر کشور لبنان گفت: برخی موانع در مسیر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن با توجه به نبود قانون انتخاباتی وجود دارد و برگزاری انتخابات در موعد مقرر به توافق درباره قانون انتخاباتی جدید بستگی دارد.