پخش نوروزی "کلاه قرمزی" قطعی است/ شبکه کابلی را در دستور کار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علی دارابی معاون سیما بعد از ظهر امروز 19 اسفندماه در سالن تشریفات مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

دارابی در این نشست به توضیح ویژه برنامه‌های سال تحویل صدا و سیما پرداخت و اهم برنامه‌های شبکه‌های گوناگون را برشمرد. وی همچنین به ویژگی‌های برنامه‌های سال تحویل، سریال‌های نوروزی، فیلم‌های سینمایی، برنامه‌های معارفی و فضای متناسب با دهه فاطمیه صدا و سیما پرداخت.

معاون سیما در پاسخ به اینکه آیا کلاه قرمزی سرانجام از شبکه دو پخش می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: دوستان در شبکه دو موضوع کلاه قرمزی را مدیریت می‌کنند و براساس گزارش علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو این برنامه در جدول پخش نوروزی قرار دارد. اختلاف نظر بین تهیه‌کننده و شبکه طبیعی است و همواره در این موارد گفتگوهایی می‌شود تا طرفین به توافق برسند.

وی همچنین درباره سریال‌های الف ویژه توضیحاتی داد و به مناظره کاندیداها و نمایندگان آنها اشاره کرد. همچنین از برنامه هفت و حاشیه‌های پیرامون آن نام برد و درباره شبکه‌های کابلی اظهار کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی تاسیس این شبکه ها در اختیار رسانه ملی قرار دارد و ما با مسایل جدیدی روبرو هستیم که باید بررسی‌شان کنیم و ابعاد مختلف آن را بسنجیم. اکنون در برنامه‌ریزی و سیاست‌های ما چنین امری وجود ندارد.

از جمله مباحثی که دارابی در این نشست به آنها اشاره کرد می‌توان از بحث سریال های مناسبتی، تولیدات در زمینه شعار سال، تاسیس شبکه های تازه از جمله ثریا، زیارت، توریست، کودک و نوجوان، فرهنگ‌ و‌ هنر و ... نام برد.

معاون ضرغامی در امور سیما به انتقادات در خصوص تولید سریال‌های غیرخنثی پاسخ داد و گلایه‌هایی در زمینه انتشار خبرهای کذب داشت. توضیحاتی در زمینه حذف زبان فارسی از شبکه آی فیلم، تولید آثار بر مبنای جذب مشارکت، تخصصی کردن شبکه ها، جای خالی برخی هنرمندان همچون مهران مدیری و رضا عطاران در تلویزیون، پخش سریال های خارجی و میزان مخاطبان سریال های مناسبتی بخش دیگری از سخنان او بود.

علی دارابی معاون سیما در نشست خبری پایان سال درباره ساعت پخش برنامه‌های نوروزی گفت: پخش سریال "پایتخت 2" به کارگردانی سیروس مقدم ساعت 22 و 15 دقیقه از شبکه یک خواهد بود. شبکه دو نیز سریال "آب پریا" را در ساعت 21 و 30 دقیقه پخش خواهد کرد. شبکه سه سریال "همه خانواده من" به کارگردانی داریوش فرهنگ را در ساعت 23 و 15 دقیقه و شبکه چهار دو سریال خارجی "هیچکاک" و "لئوناردو" را روی آنتن خواهد داشت.

به گفته وی، شبکه پنج سریال "هفت سین" به کارگردانی یدالله صمدی را ساعت 20 و 45 دقیقه پخش خواهد کرد.

معاون سیما در ادامه اعلام کرد: سریال "پژمان" به کارگردانی سروش صحت نیز در مناسبت دیگری پخش خواهد شد. همچنین 128 فیلم سینمایی جدید داخلی و خارجی در لیست برنامه‌های نوروزی سیما است که 50 عنوان تله‌فیلم و 12 عنوان فیلم سینمایی هستند.

دارابی در پایان اشاره کرد: پخش فیلم‌های سینمایی در ایام نوروز از سیما برای اولین‌بار است که از میان آنها 12 عنوان فیلم سینمایی محصول سینمای ایران هستند.