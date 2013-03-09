افزایش 100 درصدی کشفیات مواد محترقه در غرب استان تهران/ استقرار 150 ایستگاه موقت در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر اصلانی عصر شنبه در نشست خبری ضمن اشاره به روزهای پایانی سال و تمهیدات ویژه نیروی انتظامی برای تامین امنیت و نظم در این ایام، اظهار داشت: به منظور تامین امنیت مناطق غرب استان تهران در چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز، تمهیدات ویژه ای از سوی این فرماندهی در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به مواصلاتی بودن راه های شهرستانهای غرب استان تهران و نزدیکی به پایتخت، به منظور تامین نیاز امنیتی و انتظامی این مناطق، برنامه هایی مبنی بر افزایش تجهیزات این فرماندهی تدوین شده است.

الحاق 100 دستگاه تجهیزات موتوری جدید به فرماندهی غرب استان تهران

وی ادامه داد: در این راستا، با حمایت و توجه ویژه فرمانده کل ناجا، مقرر شده است که بالغ بر 100 دستگاه موتور سیکلت و خودرو به طور ویژه به فرماندهی غرب استان تهران افزوده شود.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: نیروی انتظامی غرب استان تهران در صدد است که با افزایش واحدهای گشتی و استقرار پایگاه های ایست بازرسی در مبادی ورودی و خروجی شهرها در ایام نوروز، امنیت و آسایش هرچه بیشتر شهروندان را فراهم آورد.

ایجاد امنیت مضاعف با استقرار 150 ایستگاه موقت پلیس در نوروز

این مسئول بیان کرد: با توجه به مسافرتهای ایام نوروز و کاهش حضور مردم در منازل، رسیدگی به جرائمی همچون سرقت از جمله بخشهایی است که به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا بیش از 150 ایستگاه موقت پلیس، طی ایام نوروز در تمام شهرستانهای غرب استان تهران دایر خواهد شد، همچنین قرارگاه نوروزی ویژه در محل ستاد فرماندهی غرب استان تهران از تاریخ 24 اسفندماه جاری به صورت شبانه روزی آغاز به فعالیت می کند.

جلوگیری از کیف قاپی با افزایش گشتهای پیاده در مراکز خرید

سرهنگ اصلانی یادآور شد: همچنین به منظور جلوگیری از سرقت و کیف قاپی، افزایش گشتهای پیاده و حضور پررنگ پلیس در مراکز خرید از دیگر اقدامات نیروی انتظامی غرب استان تهران است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار به دست اندرکاران توزیع مواد محترقه پرخطر، گفت: مراسم چهارشنبه سوری یکی از سنتهای باستانی کشور است اما طی چندین سال اخیر به دلیل عدم آگاهی کافی افراد جامعه و رعایت نکردن اصول ایمنی، موجب وقوع حوادث و تلفات جبران ناپذیری شده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران عنوان کرد: نگاه پلیس به این مقوله، نگاهی اجتماعی است و نیروی انتظامی به دنبال کاهش حوادث و تلفات از طریق افزایش آگاهی جوانان و اطلاع رسانی صحیح به والدین است.

وی گفت: در این زمینه برگزاری جلسه با دستگاه های مربوطه از جمله شهرداری، آتش نشانی، هلال احمر، فرمانداری، اورژانس و.... از شش ماه گذشته آغاز شده و تاکنون نیز ادامه یافته است، در این جلسات تصمیماتی اتخاذ شد تا این مراسم سنتی با کمترین تلفات برگزار شود.

سرهنگ اصلانی ضمن تشریح عملکرد نیروی انتظامی غرب استان تهران در این رابطه، بیان کرد: عملیات اطلاعاتی و امنیتی در زمینه چهارشنبه آخر سال از سه ماه چهارم سالجاری آغاز شده است که طی آن نتایج مطلوبی حاصل شد.

افزایش 85 درصدی دستگیری تولید و توزیع کنندگان مواد محترقه پرخطر

این مسئول افزود: در این راستا دو حوزه پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات و امنیت با ماموریتهای ویژه موظف به جلوگیری از توزیع مواد محترقه قاچاق، نظارت بر اماکن و اصناف تولید کننده مواد اولیه آتش زا و... شده اند.

وی اعلام کرد: با تلاش ماموران نیروی انتظامی، طی سالجاری آمار کشفیات مواد محترقه پرخطر نسبت به مدت مشابه سال گذشته صددرصد افزایش داشته است، همچنین در حوزه دستگیری تولید و توزیع کنندگان خرد و کلان اینگونه مواد نیز با افزایشی 85 درصدی روبرو بوده ایم.

کشف یک میلیون مواد محترقه پرخطر در غرب استان تهران

سرهنگ اصلانی ادامه داد: در این زمینه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از یک میلیون مواد محترقه پرخطر در غرب استان تهران کشف و ضبط شده است.

فرمانده نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان با تاکید بر نقش موثر اصحاب رسانه در اطلاع رسانی صحیح و افزایش اگاهی نسل جوان از عواقب منفی بازیهای پرخطر چهارشنبه سوری، خواستار شد: والدین با کنترل صحیح بر رفتار فرزندانشان، افزایش سطح آگاهی و تشریح عواقب منفی استفاده از مواد محترقه پرخطر، زمینه کاهش حوادث و تلفات این روز را فراهم آورند.