دستگیری ۱۲۴ نفر از مرتبطین ورود مواد محترقه قاچاق و پرخطر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشست خبری با اشاره به نقش رسانه‌ها در جهت پیشگیری از شایعات، انعکاس عملکرد پلیس و توانمندی‌های پلیس و در جهت آموزش شهروندان به‌منظور جلوگیری از قربانی جرایم شدن اظهار کرد: بنا داریم در سال آتی با برنامه‌های پیش‌بینی شده که رئوس آن افزایش احساس امنیت شهروندان، کاهش جرایم و کوتاه کردن فاصله بین وقوع و کشفیات و رضایت‌مندی مردم از عملکرد پلیس است، قدم برداریم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: دیدگاه پلیس نسبت به چهارشنبه آخر سال اجتماعی است و موضوعی است که در طول زمان بر اساس اعتقادات و رسوم در این شب اقداماتی انجام می‌شده اما در طول سال‌های اخیر این موضوع تبدیل به اقداماتی شده که برای شهروندان ایجاد خطر می‌کند که آن هم استفاده از مواد محترقه و منفجره است.

وی تصریح کرد: بر اساس همین دیدگاه از اواسط بهمن ماه اقدامات خود را در راستای شناسایی کسانی که با امنیت شهروندان بازی می‌کنند، آغاز کردیم.

محمدیان با اشاره به شناسایی انبارهای مواد اولیه مواد محترقه پرخطر عنوان کرد: حدود ۸۰ تن از این مواد را در انبارهای مربوطه شناسایی و نسبت به تنظیم صورتجلسه و توقیف آن‌ها و فروش تحت نظر پلیس اقدام کردیم که مصرف‌کنندگان واقعی در حوزه صنعتی هستند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه با اشاره به شناسایی و توقیف ۹ تن دیگر از مواد محترقه پرخطر اظهار کرد: چندین محموله نیز توقیف شد که با مترو و اتوبوس قصد توزیع آن‌ها را داشتند.

وی تصریح کرد: برخی از مواد آنقدر دارای خطر است که در همانجا از کار می‌انداختیم و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم وزن مواد محترقه پرخطر بود که دو سه مورد از این‌ها کافی بود که یک حادثه‌ای ایجاد کند.

محمدیان با بیان اینکه نزدیک به پنج میلیون صدای انفجار از شهر کم شد، اذعان کرد: توصیه ما به جوانان این است که از مواد محترقه پرخطر استفاده نکنند و از مواد محترقه کم‌خطر به‌صورت محله‌محور استفاده کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه گفت: حضور پلیس برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان، جلوگیری از خسارت به اموال عمومی و خصوصی مردم، جلوگیری از انسداد معابر و حفظ سلامت شهروندان است.

وی با بیان اینکه از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه آخر سال اقدامات خود را به صورت محسوس آغاز خواهیم کرد، گفت: تاکنون ۱۲۴ نفر از مرتبطین ورود مواد محترقه قاچاق و مواد محترقه پرخطر دستگیر شدند و ۱۷ انبار پلمب شده است. ارزش ریالی مواد محترقه قاچاق بیش از ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

محمدیان در ادامه بیان کرد: از دستگاه قضائی تشکر می‌کنم که در تهران بزرگ کاملاً همراه هستند و کلیه توفیقات حاصل همراهی و زحمات این عزیزان بوده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد: کسانی که برای سایرین ایجاد خطر کنند، اگر وسایل نقلیه آن‌ها توقیف شود تا پایان فروردین توقیف خواهد بود و کسانی که دستگیر شوند، ایام نوروز دستگیر می‌مانند.

وی با اشاره به رصد دائم فضای مجازی برای جلوگیری از فروش مواد محترقه پرخطر اظهار کرد: اغلب چهار میلیون قطعه کشف شده از طریق فضای مجازی بوده است.