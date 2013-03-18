دید و بازدید نوروزی و تماشای تلویزیون یادتان نرود

عبدالرضا اکبری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سال نو به تمامی هموطنان، پیشنهاد نوروزی خود به مردم ایران را اینگونه مطرح کرد: همیشه یک یا دو هفته مانده به نوروز به استقبال سرسبزی و خرمی بهار می‌روم. بهار فصلی است که با آیین‌های باستانی‌اش چون چیدن سفره هفت سین، آماده شدن برای تحول و دید و بازدیدها برای ایرانیان خیلی عزیز است.

وی که خود زاده بهار و فرودین ماه است در پاسخ به اینکه چیدن هفت سین خانه‌شان برعهده چه کسی است، عنوان کرد: معمولا چیدن هفت سین در خانه ما، کاری مشترک است و سعی می‌کنیم سلیقه‌های مختلف را در یک خط پیش ببریم.

این بازیگر که در دو تله‌فیلم نوروزی "لبخند خدا" و "ساعت صفر" نقش‌آفرینی کرده است، درباره دیگر برنامه های تعطیلات نورزی‌اش گفت: تماشای تلویزیون در ایام عید به ویژه سریال‌های نوروزی شاد و طنز که مناسب این ایام است از سرگرمی‌های تعطیلات نورزی‌ام است. همچنین اگر فرصتی دست دهد سفری به کیش خواهم داشت؛ شهری در کنار دریا با هوایی پاک و یا سفری به شمال برای سیر در طبیعت.

اکبری علاوه بر تماشای سریال‌ها و برنامه‌های طنز نوروزی زمان هایی را هم برای گوش دادن به رادیو اختصاص داده و معتقد است: زمانی پیگیر برنامه رادیویی صبح جمعه با شما بودم که ضمن این که برنامه شادی بود ارتباط خوبی نیز با مخاطب برقرار می‌کرد البته هم اکنون نیز این ویژگی‌ها را داراست.

وی ادامه داد: به دلیل فرصت کمی که دارم معمولا در اوقات رانندگی رادیو پیام و رادیو ورزش را گوش می کنم. رادیو پیام را به خاطر پخش اخبار به ویژه خبرهای ترافیک و پخش موسیقی در لابلای آنها و رادیو ورزش را نیز بیشتر اوقاتی که فرصت ندارم پخش فوتبال را از تلویزیون دنبال کنم، گوش می‌کنم.

این بازیگر درباره نقش مطالعه در گذران اوقات فراغت در ایام عید تصریح کرد: به صورت جسته و گریخته در ایام تعطیلات مطالعه می‌کنم و بیشتر سراغ کتاب‌هایی که مربوط به حوزه کاری‌ام است می‌روم. علاوه بر آن مطالعه رمان‌های خوب و مطرح از هر حوزه تمدنی، کتاب‌های تاریخی، نمایشنامه و فیلمنامه در برنامه تعطیلاتم است و به مردم هم پیشنهاد می‌کنم کتاب‌هایی از این دست مطالعه کنند.

اکبری در پایان پیشنهاد نوروزی خود را به هموطنان عزیز حفظ آیین‌ها و ارزش‌ها عنوان کرد و گفت: تمامی سنن مربوط به نوروز و آغاز فصل بهار مثل چیدن سفره هفت سین و آداب آن و نیز آماده شدن برای تحول و نو شدن جزو آیین‌ها و ارزش های ملی است. با حفظ آیین‌ها و ارزش ها می توان از این عید باستانی نهایت لذت را برد.