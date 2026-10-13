به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان و با تکنوازی ویولنسل مجید اسماعیلی، در ادامه برنامه‌های اجرایی خود در فصل پاییز، سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با عنوان «به سبکِ ایتالیایی» در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

این کنسرت با حضور نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و با اجرای آثاری از فرانتس شوبرت و آرام خاچاطوریان، میزبان علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک خواهد بود.

برنامه این اجرا با اورتور «به سبک ایتالیایی» اثر فرانتس شوبرت آغاز می‌شود و در ادامه، کنسرتو راپسودی اثر آرام خاچاطوریان با تکنوازی ویولنسل مجید اسماعیلی اجرا خواهد شد. در بخش پایانی نیز سمفونی شماره ۲ فرانتس شوبرت در دستور کار ارکستر قرار دارد تا مخاطبان در قالب یک برنامه ارکسترال، شنونده سه اثر از این ۲ آهنگساز باشند.

ارکستر سمفونیک تهران به‌عنوان یکی از مجموعه‌های شاخص موسیقی کشور، با اجرای آثار آهنگسازان ایرانی و بین‌المللی، در مسیر گسترش ارتباط مخاطبان با موسیقی کلاسیک و ارتقای تجربه شنیداری علاقه‌مندان فعالیت می‌کند.

کنسرت «به سبکِ ایتالیایی» سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سامانه «هنرتیکت» تهیه کنند.