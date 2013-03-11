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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۰

فرزانه خبر داد:

ذخیره سازی گندم در سیلوهای مازندران/ توزیع 20 هزار تن پرتقال

ذخیره سازی گندم در سیلوهای مازندران/ توزیع 20 هزار تن پرتقال

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران گفت: ذخیره سازی گندم در سیلوهای استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه صبح دوشنبه در شانزدهمین جلسه تنظیم بازار مازندران در استانداری، بر اجراي دقيق طرح نظارت ويژه نوروز در عرضه كالا تأكيد كرد و گفت: مواد پروتئيني، غلات و حبوبات، شيريني و آجيل، پوشاك، كيف و كفش و ميوه جات جزو كالاهاي هدف بازرسي هاي اين دوره هستند.

وی با اشاره به 3384 بازرسي انجام شده طي 5 روز اخير در استان گفت : طرح نظارت بر واحدهاي عرضه كالا و اقلام در تمامي شهرستان هاي مازندران تا 25 فروردين ادامه خواهد داشت.

فرزانه از ذخيره سازي گندم در سيلوهاي موجود در استان خبر داد و گفت : اقدامات و تدابير لازم جهت تأمين آرد خبازي هاي استان در ايام نوروز انجام شده است.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار گفت : به منظور تأمين مركبات كشور 20 هزار و 300 تن پرتقال از مازندران به 18 استان ارسال شد.

وي از توزيع سيب و پرتقال با قيمت مصوب از 24 اسفند ماه در استان خبر داد و تصريح كرد : تاكنون دو هزار تن سهميه گوشت مرغ براي مازندران جذب گرديد كه 1870 تن آن با قيمت كيلويي 4800 تومان در نمايشگاه هاي بهاره و فروشگاه هاي بزرگ استان توزيع شد.

فرزانه افزود : گوشت گرم با قيمت مصوب و گوشت قرمز منجمد با نرخ كيلويي 17 هزار تومان در نمايشگاه هاي بهاره توزيع مي شود.

 

کد مطلب 2016045

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