دلاور حیدرپور در گفتگو با مهر با بیان اینکه تولید پرتقال در سال‌جاری تحت تاثیر سرما بوده است، اظهار داشت: شرایط تولید نگران کننده نیست، تولید پاسخگوی نیاز داخل است و هیچ نیازی به واردات نداریم.

وی با اشاره به تولید 800 هزار تن پرتقال مازاد نیاز کشور طی سال گذشته، گفت: استان مازنداران امسال حدود یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 300 هزار تن پرتقال تولید می‌کند. علاوه بر این، تولید در استان‌های فارس،خوزستان،کرمان، جیرفت، گلستان و گیلان نیز انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، وضعیت تولید نارنگی را در سال 93، بسیار مساعد دانست و گفت: هم اکنون این میوه در حال برداشت و عرضه است و امسال در مازندران حدود 700 هزار تن نارنگی تولید می‌شود.

حیدرپور با بیان اینکه بیش از 90 درصد کیوی کشور در مازندران تولید می‌شود، افزود: وضعیت تولید کیوی طی سال جاری بهتر از سال گذشته است و پیش بینی می‌شود امسال 180 هزار تن کیوی در استان تولید شود.