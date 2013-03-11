قنات های ریگان در انتظار ثبت ملی/وجود 30 رشته قنات در ریگان

مصطفی زینت ‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش گنبکی با دارا بودن آب و هوای معتدل کوهستانی دارای جاذبه‌های گردشگری زیادی است.

وی افزود: این بخش با داشتن مناطق کوهستانی دارای آبشارهایی به طول 30، 40 و 60 متر در منطقه دهکن و سرگری است.

زینت ‌بخش تصریح کرد: وجود این آبشارهای زیبا بخش روزانه توجه مسافران و گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند.

این مسئول گفت: بخش گنبکی با دارا بودن مرکبات منحصر به فرد کشور یکی از قطب‌های تولید مرکبات است که سالانه بیش از 300 هزار تن محصول مرکبات از این باغ‌ها برداشت می‌شود که این بخش را به بهشت شرق استان کرمان تبدیل کرده است.

زینت‌ بخش ‌افزود: باغ‌های مرکبات و نخلستان‌های این بخش با 30 رشته قنات آبیاری می‌شوند که این امر موجب کیفیت دو چندان محصولات باغی در این منطقه شده است.

وی گفت: تعداد سه رشته قنات که پرآب‌ترین قنات‌های شهرستان ریگان هستند، برای ثبت ملی پیشنهاد داده شده‌اند و تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

بخشدار گنبکی ریگان اظهار داشت: وجود درختان بادام کوهی، بنه، کسور، درختان مورد و عرق تارونه ( به دست آمده از کریشکوی درختان نخل) و جاری شدن چشمه‌سارها در این بخش نظر هر بیننده‌ای را به خود در این مناطق جلب می‌کند.

زینت ‌بخش تصریح کرد: همچنین وجود گیاهان دارویی مانند آویشن، درمنه، زیره و کلپوره در این مناطق از جمله جاذبه‌های گردشگری این بخش به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: وجود پرآب‌ترین رودخانه‌های فصلی پاسرخ، گز بهمن و هلیله‌ای نظر هر گردشگر و مسافر را به خود جلب می‌کند.

زینت ‌بخش یادآور شد: روستای هدف گردشگری" کوه‌شاه" نیز یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری گنبکی است که دارای آب و هوایی معتدل و با داشتن درختان بادام کوهی، کسور، بنه، درمنه و وجود پرندگانی مانند کبک، تیهو از جمله مناطق بی‌نظیر شهرستان ریگان است.

وی با اشاره به اینکه این روستا در 65 کیلومتری شهرستان ریگان قرار دارد، گفت: باغ تفریحی آب باریک مجتمع فرهنگی تفریحی مسجد ابوالفضل( ع) از دیگر مکان های گردشگری این بخش است.

بخش گنبکی ریگان در 25کیلومتری مرکز شهرستان ریگان قرار دارد.

