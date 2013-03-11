انسان ها باید از طبيعت زيبای بهار درس تحول بگیرند

سعید رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر مراسم نوروز بر اين اساس پي ريزي شود و انسان ها خود را همگام با محتواي دعاي آغاز سال متحول سازند و از هرگونه باطل انديشي و گناه پرهيز کنند در اين صورت مي توان آن روز را عيد ناميد.

وی با اشاره به سخن امام علي (ع) که فرمود هر روزي که درآن گناه نشود آن روز عيد است اظهارداشت: در اين صورت بايد سرآغاز چنين بعثتي را روز برتر ناميد و آن را جشن گرفت.

وی همچنین با بیان اینکه تغییر فصل یکی از ملموس ترین نشانه های قدرت خداوند بر روی زمین است ادامه داد: در همه آئین های الهی ضمن اشاره به تازگي و زيبايي فصل بهاربه عبرت آموزي از آن نیز تأكيد شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: مشاهده دگرگونی شگرف طبيعت درسی بزرگ و سودمند برای ما انسانهاست تا بهار و خزان عمر خویش را به یاد آوریم و به خویشتن بیندیشیم تا در بند غفلت گرفتار نشویم.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی محلات خاطرنشان کرد: نوروز حکایت نو شدن و نو خاستن است و مجالی برای بيدار شدن و كسب معرفت چنانکه رسول گرامی اسلام فرموده اند آن کس که با تغییر و تحوّل دنیا از وضعی به وضع دیگر آگاه نشود از غافل ترین مردم است.

گفتنی است از جمله برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در ایام نوروز برگزاري دعاي توسل و زيارت عاشورا، دعاي تحويل سال، مولودي خواني ميلاد حضرت زينب(س)، برگزاري جلسه پرسش و پاسخ .يک ساعت قبل از تحويل سال جديد در امام زاده فضل و يحيي(ع) وهمچنين نصب بنر و پلاکاردهاي نوروزي درسطح شهر می باشد.