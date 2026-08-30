به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاههای حرارتی از مرز ۸۰ هزار مگاوات عبور کرده است، افزود: براساس برنامهریزی صورت گرفته سالانه حدود سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی افزوده خواهد شد که در همین راستا طی یکسال گذشته دو هزار و ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت این واحدها افزوده شده و به زودی واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی نیروگاه دالاهو نیز به شبکه برق کشور متصل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه از نیمه دوم امسال ۱۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی برای افزایش پایداری نیروگاههای موجود در تابستان سال آینده آغاز خواهد شد، بیان کرد: بخش عمده تعمیرات نیروگاههای آسیبدیده در دوران جنگ انجام شده و به مدار تولید بازگشتهاند.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه ۴۹۳ مگاوات نیروگاه آسیبدیده در دست تعمیرات است، ادامه داد: با تلاش همکاران صنعت برق حرارتی درصددیم تا واحدهای آسیبدیده پتروشیمی مبین و فجر تا قبل از پیک تابستان سال آینده به مدار تولید بازگردند.
اعتمادی با اشاره به ساخت نخستین توربین راندمان بالای ملی توسط متخصصان داخلی، گفت: این توربین به محل نیروگاه ری ارسال شده تا پروژهای هزار مگاواتی جایگزین واحدهای قدیمی این مجموعه شوند.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی اضافه کرد: توربین، ژنراتور و ترانس به محل نیروگاه حمل شده و در تلاشیم تا پایان امسال اولین توربین ملی کلاس اف را به شبکه سراسری برق کشور متصل کنیم.
دستور رئیسجمهور برای سرعتبخشی به اجرای نیروگاههای زمینگرمایی
وی با اشاره به بهرهبرداری از نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور در تابستان امسال، افزود: رئیسجمهور دستور تسریع و سرعتبخشی به اجرای این پروژهها را داده است و در تلاشیم طرحهای بعدی را حداکثر ظرف دو سال اجرایی کنیم.
اعتمادی با اشاره به برنامه جدی صنعت برق برای نوسازی نیروگاههای فرسوده، گفت: براساس دستور وزیر نیرو نیز واحدهای کلاس اف راندمان بالا جایگزین نیروگاههای قدیمی راندمان پایین خواهند شد.
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