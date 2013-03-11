مخلان امنیت چهارشنبه سوری تا پایان نوروز در بازداشت می مانند/ کشف 15 محموله مواد محترقه در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری طرح های امنیتی در آخرین چهارشنبه سال افزود: نیروی انتظامی شریک شادی مردم است و تحت هیچ شرایطی با شادی کردن مردم فارس مشکلی ندارد.

وی تاکید کرد: اما باید توجه داشت برخی افراد می خواهند از شادی مردم سو استفاده کنند و با فعالیت های خود مشکلاتی را برای شهروندان و خانواده ها ایجاد کنند.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه به شدت با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهیم کرد، گفت: تمامی افرادیکه باعث ایجاد ناامنی در سطح شهر شوند دستگیر و خودروهای آنها نیز توقیف خواهد شد.

سردار سجادیان یادآور شد: با هماهنگی های انجام شده شعب ویژه در نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی راه اندازی شد که با مخلان امنیت برخورد شود.

وی افزود: تجمع و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در مکانهای عمومی و بلوار های اصلی شیراز ممنوع است و نیروی انتظامی با هرگونه بد رفتاری به شدت برخورد می کند.

فرمانده انتظامی فارس با توصیه به شهروندان و اینکه در محل ها و منازل خود بمانند تاکید کرد: اگر قرار است که مردم مراسمی را برپا کنند باید در محلات و منازل خود بمانند و از استفاده مواد محترقه غیر مجاز خود داری کنند تا شاهد بروز هیچ مشکلی برای آنها نباشیم.

چهار شنبه سوری از خورده فرهنگ های مردم است

سردار سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم با فرهنگ شیراز در سال جاری جایگاه های بالایی را به خود اختصاص داده اند، گفت: کاهش 41 درصدی اعمال قانون راهنمایی و رانندگی در سال جاری نشان از فرهنگ بالای مردم دارد.

وی افزود: چهارشنبه سوری از جمله خورده فرهنگ های مردم است که باید مردم شیراز و فارس نسبت به این موضوع توجه داشته باشند تا اینگونه خورده فرهنگ ها باعث بروز مشکلات نشود.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: مردم باید به دنبال دلایل منطقی اینگونه برنامه ها و مراسمات باشند نه اینکه یک خورده فرهنگ باعث ایجاد یک سنت شود.

15 محموله مواد محترقه کشف شد

سردار سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال جاری حمل و توزیع مواد محترقه نسبت به سال گذشته کاهش داشته، گفت: طی چند روز گذشته هفت باند و 15 محموله مواد محترقه شامل یک میلیون و 300 هزار ترقه در استان کشف شده است.

وی ادامه داد: در این راستا 30 نفر دستگیر و 15 دستگاه خودرو توقیف شد که البته این کشفیات نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری داشته که نشان از فرهنگ بالای مردم دارد.