استقبال مردم از اتوبوسهای وی آی پی در سفرهای نوروزی/ پیش بینی 50 میلیون جابجایی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده معاونت راه و شهرسازی در ستاد مركزی تسهیلات سفرهای كشور كه ظهر دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، گفت: چند سالی است كه ستاد سفرهای نوروزی شروع شده و به قوت ادامه كار می دهد و سفر را به عنوان یك ضرورت برای همه مطرح كرده است تا جایی كه اگر در ایام نوروز كسی به سفر نرود به او خواهند گفت چرا سفر نرفتی.

وی گفت: امسال در سازمان حمل و نقل عمومی و جاده ای حدود 50 میلیون جابجایی پیش بینی شده است و تلاش شده تا اقدامات خوبی برای پیش فروش بلیت انجام شود به نحوی كه تا روز گذشته بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر بلیت فروخته شده است.

افندی زاده گفت: بیشترین میزان فروش بلیت های برای اتوبوس های وی آی پی بوده و نشان می دهد مردم به خدمات بالاتر نیاز دارند.

وی با بیان این كه بیشترین میزان بلیت ها برای روزهای 28 و 29اسفند فروخته شده است گفت: 30 هزار كیلومتر از راه های اصلی كشور بالای 80 درصد تردد دارند.

معاون راه و شهرسازی در ستاد تسهیلات سفر گفت: امسال سامانه برخط ترافیك راه های كشور در سایت www.iran141.ir به نمایش گذاشته شده است و بیش از 950 دستگاه تردد شمار به صورت آنلاین فعال هستند كه اطلاعات جاده ها را در اختیار مسافران قرار می دهند. حتی این دستگاه ها امكان این را دارند كه وضعیت ترافیك جاده ها را تا یك ساعت قبل نشان دهند.

وی ادامه داد: در نوروز سال های گذشته با بارش برف مواجه بودیم و باعث شد برخی از راه ها مسدود شود. بنابراین همكاران ما در ترمینال ها و دفاتر مستقر هستند تا اگر به هر دلیلی مشكلی به وجود آمد آن را حل كنند.

افندی زاده گفت: از سال 84 روند تلفات و سوانح جاده ای رو به كاهش بوده. در سال 80، 19 تا 20 هزار كشته داشتیم اما از سال 84 به بعد این آمار به 27 هزار كشته در جاده های درون و برون شهری رسیده بود اما در سال 90 این آمار دوباره به 20 هزار كشته رسید كه نشان می دهد به رغم افزایش سفر این آمار رو به كاهش است. نگاه ما ارایه خدمات مناسب در كنار ایمنی است.