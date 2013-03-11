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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

یک روزنامه آلمانی تحلیل کرد:

در سایه ناآرامی‎های مصر، ارتش آرام ومطمئن به جایگاه سابق خود بازمی‎گردد

در سایه ناآرامی‎های مصر، ارتش آرام ومطمئن به جایگاه سابق خود بازمی‎گردد

یک روزنامه آلمانی در مطلبی از بازگشت آرام و البته با اطمینان نظامیان مصری به جایگاه قدرتی سابق خود در این کشور در سایه ناآرامی‏‎ها و دلسردی مردم از سیستم حاکم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس سایتونگ" در تحلیلی به قلم "پتر فیلیپ" نوشت: ناآرامی‎های مجددا شعله ور شده در مصر یک بار دیگر این مسئله را آشکار کرد که این کشور دو سال بعد از سقوط "حسنی مبارک" دیکتاتور، هنوز فرسنگ‎ها با شرایط نرمال و معمولی فاصله دارد و محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین ظاهرا جایگاه مستحکم و امنی در این کشور ندارند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: پلیس مصر از این موضوع عصبانی است که در اغلب موارد ارتش برای حفظ نظم و آرامش در کشور وارد عمل می شود و آنها، خود به تنهایی توانایی حفظ آرامش در مصر را ندارند.

این روزنامه آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد که شکست گسترده سیستم اداری و قضایی در مصر دلسردی و یاس را دربین مردمی که از شرایط بد و تغییر ناپذیر اقتصادی در کشور رنج می برند تقویت می کند. به این ترتیب  در حالی که مصری‎ها در اوایل انقلاب کناره گیری ارتش از قدرت را جشن گرفتند، در چنین شرایطی جریانی در مصر قوت می گیرد که در ارتش منبعی برای نجات می بینند.

این روزنامه آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد: نظامیان، در شهرهای مهم مصر مسئولیت حفظ نظم را بر عهده دارند، آنها همچنین حرکت آزاد کشتی ها را در کانال سوئز کنترل و امنیت آن را حفظ می کنند، وضعیت فوق العاده اعلام شده توسط محمد مرسی در بخش‎هایی از این کشور نیز مدرک دیگری دال بر این موضوع است که ارتش آرام آرام اما با اطمینان به نقش سابق خود که از زمان انقلاب 1952 همواره در آن ایفای نقش می کرد و به دست گرفتن مجدد قدرت برمی گردد.

در ادامه آمده است: محمد مرسی مخالفان را برای گفتگوهای ملی دعوت کرده است اما آنها برای این منظور آمادگی ندارند. بدون برقراری تفاهم و توافق بین اخوان المسلمین با گروه‎های مخالف همچنان خشونتها در این کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2016222

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