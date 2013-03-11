استقرار نیروهای امنیتی در اطراف وزارت کشور/مفقود شدن یک فعال سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی مصر در نخستین ساعات بامداد امروز حضور خود را در اطراف ساختمان وزارت کشور افزایش داده اند. علاوه بر استقرار نیروهای امنیتی، ایست های بازرسی و سیم خاردار در تمامی ورودی های منتهی به وزارت کشور تعبیه شده است.

همچنین 8 خودروی زرهی برای پیشگیری از حمله به وزارت کشور در اطراف این وزارتخانه مستقر شده است.

خبر دیگر اینکه در پی توقف درگیری معترضین با نیروهای امنیتی در جاده ساحلی نیل، شمار تظاهرات کنندگان در این منطقه در نخستین ساعات صبح امروز کاهش یافته است.

گفتنی است شهرهای مختلف مصر طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده ای است. این اعتراضات در پی تایید حکم اعدام 21 تن از متهمان پرونده کشتار پورت سعید توسط دادگاه مصر آغاز شده است.

از سوی دیگر جنبش 6 آوریل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد که "محمد عطیه" فعال سیاسی مصر مفقود شده است.

گفته می شود این فعال سیاسی از صبح روز گذشته ناپدید شده است و با جستجو در مراکز پلیس مفر الزیات و طنطا، بیمارستان های کفر الزیات و دانشگاه طنطا اثری از وی یافت نشده است.