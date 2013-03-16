اعتراضات در سوهاج علیه مرسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع، همزمان به سفر "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر به استان سوهاج از امروز صبح ساعت 10 به وقت محلی اعتراضات علیه وی آغاز شده است.

بنابراین گزارش، در این اعترضات احزاب مخالف، جریانهای انقلابی و حتی برخی کارمندان دولتی نیز حضور دارند.

تظاهرات کنندگان در نظر دارند اعتراضات خود را از میدان العروبه و میدان الثقافه آغاز کنند. در صدر معترضین نیز برادر "الحسینی ابوضیف"، یکی از کشته شدگان حوادث اخیر قرار خواهد داشت.

علاوه بر اعتراضات در اصناف مختلف استان سوهاج، کادر بیمارستان اصلی این استان نیز در اعتراض به شرایط بد معیشتی خود دست به اعتصاب غذا زده اند.