در صورت تشدید اعتراضات مردمی دولتی به ریاست محمد مرسی تشکیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری در گفتگو با الیوم السابع اعلام کرد که نهاد ریاست جمهوری به ابقای هشام قندیل در سمت نخست وزیری پایبند است و در حال حاضر بحث اصلاحات در 4 وزارتخانه مطرح است.

این منبع که خواست که نامش فاش نشود افزود: در صورتی که فشارهای مردمی و مخالفان افزایش یابد، تشکیل دولت جدید به ریاست محمد مرسی راه حل جایگزین خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این راه حل دور از عقل است اما در صورتی که فشارهای مردمی افزایش یابد چنین گزینه ای مطرح خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که معترضین مصری خواهان کناره گیری محمد مرسی از قدرت هستند.

گفتنی است شهرهای مختلف مصر طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده ای است. این اعتراضات در پی تایید حکم اعدام 21 تن از متهمان پرونده کشتار پورت سعید توسط دادگاه مصر آغاز شده است.