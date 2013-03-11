بافت تاریخی شیراز مکانی مناسب برای جذب گردشگر/ نیاز به راه اندازی خانه هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخ زاده پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری ویژه آمادگی برای ایام نوروز اظهار داشت: باید با ایجاد فرهنگ صحیح در جامعه سنت های نیکوی اسلامی و ایرانی خود را زنده کنیم که یکی از این مراسم نیکو سنت گل سرخ شیراز است.

وی ادامه داد: در سنت گل سرخ شیراز کوچک ترها با یک شاخه گل سرخ به دیدن بزرگ تر ها می روند و به این روش از آنها یاد کرده و سنت احترام به بزرگتر گرامی داشته می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با اشاره به اینکه از ظرفیت دینی خوب استفاده نمی شود بیان داشت: در ایام نوروز به دلیل تقارن با ایام فاطمه جای کانون فرهنگی و تبلغاتی خالی است و نباید به حیات مذهبی فقط در این ایام دینی نگاه شود.

فرخ زاده با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در چندساعت انجام نمی شود ابراز داشت: کار فرهنگی خمره رنگ رزی نیست که در چند ساعت به توان رنگ جامعه را عوض کردو باید برای آن برنامه ریزی مناسب داشت.

وی عنوان کرد: امروز برخی مسائل شهرسازی برای مردم دغدغه به حساب می آید به طور مثال فضای شهری همیشه برای سواره ایجاد شده و برای افراد پیاده رفاهی دیده نمی شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز اضافه کرد: عدم حضور موثر جوامع دینی و آموزشی ،عدم کارشناسی روی محتوا، کمبود زیر ساخت عمرانی ، کم توجی به مستحبات و مکروحات و تاکید صرف بر واجبات، از جمله دغدغه های مردم است.

مدیران کارکردهای مهم را رها کردند

فرخ زاده با اشاره به اینکه مردم آنچه را که عملکرد است اطلاع رسانی صحیح می بینند تاکید کرد: امروز برخی از مدیران کارکردهای مهم مردم را رها کرده و فقط فضای اطلاع رسانی برای انجام کار در بین آنها مطرح است در حالی که عملکرد مهمتر از اطلاع رسانی صرف از انجام کار است.

وی تصریح کرد: در ایام قبل از نوروز حدود 40 برنامه با عنوان استقبال از بهار در شیراز انجام و 30 ردیف برنامه نیز برای نوروز اجرا می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز اضافه کرد: اجرای جشنواره هفت سینی برای با هم بودن، سفیر نوروز، طعم ها و مزه ها، جشنواره رویش دوباره، نمایشگاه بانوان کارآفرین ، تغذیه قرانی و ... تا به امروز برای استقبال از ایام بهار انجام شده است.

برگزاری نخستین نشست تخصصی بهار

فرخ زاده اظهار داشت: نخستین نشست تخصصی بهار از دیدگاه حافظ و آداب و رسوم گردشگری از دیدگاه سعدی 25 اسفند ماه در شیراز برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه فارس استانی چهار فصل است گفت: در ایام نوروز باید برنامه ریزی ها به طوری انجام شود که به توان در تمام طول سال گردشگر جذب کردو ماندگاری مسافر را در شهر بیشتر کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز بیان داشت: بیش از 26 عنوان کار فرهنگی در فرهنگسراها انجام می شود همچنین برنامه برپایی نمایشگاه هنری، گلباران قبور شهدای گمنام، همکاری مدارس، سرزدن به آسایشگاه سالمندان، همایش جهان دیدگان برای بازگویی خاطرات نوروز از جمله کارهای فرهنگی در این ایام است.

فرخ زاده افزود: برپایی نمایشگاه رادیوهای قدیمی و اشیا تاریخی، و ارائه کتاب در مورد ایین و رسوم فارس، غذاهای سنتی و مشاهیر این استان که برای اولین بار به چاپ رسیده در اختیار مسافران گذاشته می شود.

وی اظهار داشت: اتوبوس های گردشگری در این ایام در اختیار مسافران قرار می گیرد همچنین تخفیف 50 درصدی برای اماکن گردشگری و معرفی مکان های تاریخی که مسافران آشنایی زیادی با آن ندارند از دیگر برنامه ها است.

دستگاههای دولتی هنرمندان را حمایت کنند

فرخ زاده با تاید بر اهمیت برنامه ریزی هر دستگاه در کارهای خود گفت: قانون جامعه ما قوانین حمایتی است اما به خوبی اجرا نمی شود مثلا هر دستگاه دولتی موظف به خرید کارهای هنری از هنرمندان است که متاسفانه اجرا نمی شود.

وی عنوان کرد: شهر برای ماشین طراحی شده و هیچ گاه خیابانی برای هنر طراحی نشده در حالی که کتیبه های شهری نیز توسط هنرمندان باید طراحی شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز بااشاره به بسته های فرهنگی توزیعی در ایام نوروز ابراز داشت: امسال حدود 15 هزار بسته فرهنگی برای ایام نوروز توزیع می شود.

فرخ زاده در خصوص همکار فرهنگی با دیگر کشورها اظهار داشت: اگر تنها یک صدم از بودجه در رابطه با مناسبات فرهنگی و اجتماعی با کشورهای دوست سرمایه گذاری شود از همه نظر می توان وضعیت فارس را مطلوب تر کرد.

نیاز به راه اندازی خانه هنرمندان

وی تاکید کرد: استان فارس دارای هنرمندان زیادی است و ایجاد خانه هنرمندان به معرفی آار این افراد کمک زیادی می کند چراکه هترمندان افراد اقتصادی نیستند که خود به دنبال فروش آثار بروند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز افزود: ایجاد این خانه کمک به فروش آثار هنری می کند و میتوان با برنامه ریزی مناسب با کمک این مکان هنر را در سب خانوار قرار داد.