ایران خودرو: در تامین قطعات تندر 90 مشکل نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی نمکین در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به تصمیمات جدید دولت در رابطه با کاهش قیمت خودرو گفت: تلاش داریم قیمت قطعات خودرو را برای ارایه به مردم اضافه نکنیم، ضمن اینکه چنانچه قطعه ای با نرخ قبلی خریداری شده باشد، حتماً بر مبنای همان نرخ در اختیار مشتری قرار می گیرد و با افزایش قیمت مواجه نخواهد بود.

مدیرعامل ایساکو افزود: امسال قیمت قطعات حداکثر 20 درصد اضافه شده و تمام هزینه حمل و ارسال کالا به عهده شرکت است.

وی تصریح کرد: علیرغم تورم تلاش داریم به واسطه رسالت خدماتی مسایل انتفاعی را در بخش تامین قطعات خودروی مورد نیاز مردم وارد نکنیم.

به گفته نمکین، در سال آینده نیز این روال ادامه خواهد یافت و اگر قطعه ای از سال جاری در انبارها موجود باشد، حتماً گران نخواهد شد و تلاش داریم قطعات را تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به فروش رسانیم.

وی از برنامه ایساکو برای امدادهای نوروزی خبر داد و تصریح کرد: امداد نوروزی ایران خودرو از 21 اسفندماه جاری آغاز شده و به مدت 24 روز تا 17 فروردین ماه ادامه خواهد یافت ضمن اینکه امدادها 20 درصد نسبت به سال قبل گسترده تر خواهد بود.

مدیرعامل ایساکو ادامه داد: هم اکنون یکهزار و 237 ناوگان امدادی سال گذشته به یک هزار و 750 ناوگان رسیده است که 41 درصد نسبت به سال قبل رشد را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: تنها شماره معتمد و مورد تامین ایران خودرو برای امداد 096640 است و مردم باید از مراجعه و اعتماد به امدادهای متفرقه در ایام نوروز خودداری کنند.

نمکین ادامه داد: برای راحتی مردم انبارک‌های سیار قطعات راه اندازی شده تا چنانچه در امدادها قطعه ای با مشکل مواجه شد، امدادگر بتواند بدون ترک محل از سوی امدادگر انبار سیار قطعات را تامین کند.

وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر مشکلی بر روی تامین قطعات تندر 90 وجود ندارد و قطعات این خودرو اضافه بر سقف مورد نیاز تدارک دیده شده است.

مدیرعامل ایساکو همچنین در ادامه به برنامه این شرکت برای طراحی سیستمی به منظور باخبر شدن مردم از اصالت قطعات خریداری شده خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی جاعلان جعبه های قطعات ایساکو را جعل کرده و در آن قطعات تقلبی با برند این شرکت تحویل مردم می دهند که بر این اساس، در سال 92 علاوه بر سیستمهای امنیتی و ایمنی به شکل هولوگرام برای امنیت بیشتر مشتریان طراحی شده که مشتری بتواند با ارسال پیامک از اصالت قطعه مطمئن شود.

نمکین در ادامه با اشاره به صادرات قطعات از سوی ایساکو خاطرنشان کرد: این قطعات به عراق، بلاروس، ترکمنستان و ترکیه و چندین کشور دیگر صادر شده و برای کشور ارزآوری دارد.