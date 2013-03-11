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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

مدیر گروه سرو آزاد:

فعالان موسیقی سنتی از حمایت های معنوی محروم هستند/انتقاد از انجمن موسیقی و ارشاد هرمزگان

فعالان موسیقی سنتی از حمایت های معنوی محروم هستند/انتقاد از انجمن موسیقی و ارشاد هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر گروه موسیقی سرو آزاد گفت: متاسفانه فعالان عرصه موسیقی سنتی از حداقل حمایت های معنوی نیز محروم هستند و در هرمزگان نیز هیچ کدام از مسئولان ارشاد به خود زحمت ندادند تا در کنسرت موسیقی سنتی گروه سرو آزاد حاضر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مصطفوی پس از اجرای کنسرت موسیقی سنتی گروه سرو آزاد در بندرعباس در جمع خبرنگاران با انتقاد از عدم حمایت دستگاههای مسئول برای برگزاری این کنسرت، اظهار داشت: گروه موسیقی سرو آزاد برای دومین بار است که در هرمزگان برنامه اجرا می کند و در سفر قبلی ما تعدادی از بلیتهای خود را در اختیار انجمن موسیقی هرمزگان قرار دادیم و به ما وعده دادند که پول بلیتها را پرداخت می کنند اما متاسفانه این گونه نشد و ما ضرر مالی کردیم.

وی ادامه داد: این بار نیز انجمن موسیقی هرمزگان به ما اعلام کرد که شرایط برای برگزاری کنسرت خوب است و ما از برگزاری آن حمایت می کنیم اما متاسفانه طی دو روز برگزاری این کنسرت شرایط مناسبی وجود نداشت و همچنین شرایطی ایجاد نشد تا استقبال بهتری از این کنسرت موسیقی شود.

مدیر گروه موسیقی سرو آزاد افزود: در حالیکه یک شخصیت مطرح فرهنگی همچون استاد مجید درخشانی به بندرعباس سفر کرده، مسئولان اداره ارشاد هرمزگان نه تنها حاضر به استقبال از این فرد نشدند، بلکه حتی در زمان اجرای کنسرت نیز در سالن حضور پیدا نکردند که این نشان می دهد که برخی مسئولان امور فرهنگی تخصص لازم را در این زمینه ندارند.

مصطفوی همچنین از شیوه صدور مجوز این کنسرت نیز انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه ما مدت زمان زیادی در انتظار صدور مجوز این کنسرت موسیقی بودیم و به همین علت فرصت بسیاری را برای تبلیغات از دست دادیم و این در حالی است که مجوز کنسرت های پاپ به راحتی صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه فعالان عرصه موسیقی سنتی از حداقل حمایت های معنوی نیز محروم هستند و در هرمزگان نیز هیچ کدام از مسئولان ارشاد به خود زحمت ندادند تا در این کنسرت موسیقی حاضر شوند.

به گزارش مهر، کنسرت موسیقی سنتی گروه سرو آزاد با حضور استاد مجید درخشانی روزهای 19 و 20 اسفند ماه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.

 

 

کد مطلب 2016367

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