تربیت فرزندان شایسته بزرگترین افتخار برای زنان جامعه به شمار می آید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر روز دوشنبه در جمع مسئولان و دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه فدک افزود: تربیت فرزند صالح مسئولیت بسیار خطیر و ارزشمندی است که خداوند بر عهده زنان گذاشته است و باید مادران جامعه به این وظیفه الهی خود افتخار کنند.

وی وجه تشابه کار پیامبران با مادران و آموزگاران را در انسان سازی دانست و گفت: پدران نیز بایدقدر زنان را برای این خدمت بزرگی که انجام می دهند بدانند.

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار همدردی با شهدای دانش آموز و زلزله زدگان آذربایجان افزود: برای تمامی مردم ایران آرزوی سالی پر برکت از خداوند متعال خواستاریم و امید به آن داریم که سال آینده را با شور و اشتیاقی دو چندان آغاز و به افتخاراتمان بیشتر بیفزاییم.

وی همچنین ادامه داد: دانش آموزان باید با تحصیل علم و دانش و تهذیب نفس از این باغ حراست کنند و یاد هفت هزار بانوی شهیده که هر کدام مایه افتخار ، سربلندی و عزت ایران اسلامی هستند را همیشه حفظ کرده و زنده نگه دارند.

آیت الله دری نجف آبادی با تأکید بر اینکه شما دانش آموزان باید با تلاش و پشتکار نخبه و اسوه ی جامعه ی اسلامی باشید بیان داشت: دانش آموزان باید از تمامی فرصتهای خوب و علمی نهایت استفاده را برده و قهرمان دین و دیانت باشند تا مایه افتخار خانواده، مدرسه و در نهایت جامعه واقع شوند.