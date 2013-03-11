توانگر قائم مقام خبرگزاری تسنیم با شکایت دولت بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس درویش توانگر در پی شکایت دولت و احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه پس از چندین ساعت بازجویی بازداشت شده است.

هنوز از دلیل و یا دلایل بازداشت این فعال رسانه ای اصولگرا و موضوع شکایت از وی اطلاعی در دست نیست.

عباس درویش توانگر از فعالان باسابقه و ارشد رسانه های اصولگرا است که هم اکنون قائم مقام خبرگزاری تسنیم است. توانگر که از نسل روزنامه نگاران اصولگرایی است که از دهه شصت فعالیت رسانه ای خود را آغاز کرده، از اولین روزنامه نگاران روزنامه رسالت در آن دوران است، در سالهای اخیر سردبیر خبرگزاری فارس را بر عهده داشت.

عباس درویش توانگر از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس است که سابقه جانبازی در آن سالها را نیز در پرونده خود دارد.