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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

تشدید سرکوبگری آل خلیفه/

محدودیتها علیه انقلابیون بحرینی ادامه دارد

محدودیتها علیه انقلابیون بحرینی ادامه دارد

رژیم بحرین در ادامه محدودیتها علیه فعالان حقوق بشری مانع دیدار خانواده زینب الخواجه با وی در زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اخبار الدراز، یوسف المحافظه مسئول مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: نیروهای امنیتی مانع دیدار خانواده زینب الخواجه فعال حقوق بشری با وی در زندان شده اند.

از سوی دیگر خدیجه الموسوی مادر زینب الخواجه گفت: ما هنگامی که برای ملاقات با زینب رفتیم، با درهای بسته روبرو شدیم و یک پلیس خارجی از پشت درب به ما گفت که ملاقات به دستور سروان ممنوع است.

این در حالی است که یک سازمان حقوق بشری خارجی، خواستار آزادی زینب الخواجه فعال حقوق بشری که اخیرا به سه ماه زندان محکوم شده است، شد.خبر دیگر اینکه سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه به عنوان معاون اول نخست وزیر رژیم بحرین انتخاب شد.

از سوی دیگر منابع وابسته به انقلابیون از انتقال محمد المتغوی از مرکز پلیس به زندان الحوض الجاف خبر دادند.

این در حالی است که محمد البوفلاسه فعال سیاسی بحرینی از مخالفت مقامات فرودگاه بین المللی بحرین با خروج وی از کشور به بهانه های واهی خبر داد.

کد مطلب 2016615

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