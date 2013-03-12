تأیید تجمیع دانشگاههای شهیدبهشتی و صنعت آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این خبرگزاری مهر اعلام کرد که تجمیع دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی و صنعت آب و برق ( شهید عباسپور ) در دستور کار قرار گرفته است.

اما بعد از منتفی شدن این تجمیع، خبر از تجمیع دانشگاه صنعت آب و برق با دانشگاه شهید بهشتی رسید.

در همین باره، کامران دانشجو در جمع خبرنگاران با تایید این خبر اظهار داشت: تجمیع دانشگاههای خواجه نصیر و صنعت آب و برق منتفی شد اما دو دانشگاه صنعت آب و برق و شهید بهشتی برای تجمیع با یکدیگر تحت نظارت وزارت علوم به توافقاتی رسیده اند.

وی ادامه داد: دو دانشگاه توافقات خود را با این موضوع که دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی فعالیت کند، امضا کردند و به تایید ما هم رسید.

وزیر علوم با ابرار تمایل نسبت به تجمیع دو دانشگاه صنعت آب و برق و خواجه نصیرالدین طوسی، خاطرنشان کرد: برخی استادان دانشگاه خواجه نصیرالدین نسبت به تجمیع با دانشگاه صنعت آب و برق راغب نبودند.

به گزارش مهر، دانشگاه صنعت آب و برق پیش از این زیر مجموعه وزارت نیرو بود که طی دو سال گذشته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شد.