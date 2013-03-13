فعالیت پردیس شهیدعباسپور دانشگاه شهیدبهشتی در انتظار ابلاغ وزارت علوم

دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توافقاتی بین هیات رئیسه دو دانشگاه شهید عباسپور و شهید بهشتی برای تجمیع صورت گرفت و نتیجه به وزیر علوم هم ارایه شد، وی موافقت خود را مبنی بر اینکه دانشگاه شهید عباسپور به عنوان پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی که یک پردیس فنی و انرژی خواهد بود، اعلام کردند.

وی تاکید کرد: سعی می کنیم ماموریت هایی که دانشگاه عباسپور در ارتباط با صنعت داشته را دراین پردیس پیگیری کنیم و بتوانیم با قرار دادن این دانشگاه صنعتی در دانشگاه شهید بهشتی حرف اول را در زمیه انرژی بزنیم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه به دنبال ایجاد تحولی در حوزه انرژی هستیم، یادآورشد: با توجه به حلقه‌های تکمیلی که در دانشگاه شهیدبهشتی در زمینه انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد یک چرخه کاملی از انرژی را در کشور در زمینه توسعه علم و فناوری ارایه خواهیم داد.

وی تاکید کرد: برای تجمیع در انتظار ابلاغ رسمی وزارت علوم هستیم در صورت ابلاغ رسمی تا پایان سال جاری، از ابتدای سال 92 تجمیع عملیاتی خواهد شد.